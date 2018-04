Bandiera Blu 2018, Campomarino invitata a Roma: quanti vessilli al Molise?

TERMOLI. Mancano dieci giorni a uno degli appuntamenti più importanti della primavera, quello dell’assegnazione della Bandiera Blu. Già si conoscono i primi Comuni che hanno ricevuto l’invito a partecipare dalla Fee Italia alla presentazione delle Bandiere Blu 2018 che avverrà lunedì 7 maggio alle ore 11 nella sala convegni del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche a Roma) in Piazzale Aldo Moro.

A rendere noto ufficialmente ciò sono state le amministrazioni di Vasto e San Salvo e per quanto riguarda l’amministrazione Magnacca, saranno presenti il sindaco e l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis. «Sono felice per aver ricevuto anche quest’anno l’invito a partecipare alla manifestazione di proclamazione e consegna della Bandiera Blu», ha dichiarato il sindaco Magnacca. «Se San Salvo verrà riconfermata – aggiunge il sindaco – sarà per la mia città la ventunesima Bandiera Blu. Un riconoscimento che premia gli operatori turistici ed economici, gli ospiti e i miei concittadini.

La Bandiera Blu è il riconoscimento della qualità delle acque marine, che hanno già ottenuto la certificazione d’eccellenza della balneabilità, per l’aria, per le strutture ricettive e per i servizi forniti». Abbiamo approfondito anche sul versante molisano e per adesso solo un Comune ha risposto dicendo di aver ricevuto l’invito, è quello di Campomarino. Petacciato, bocciata lo scorso anno, non si è nemmeno candidata. Non si ha notizia degli inviti eventuali a Termoli e Montenero di Bisaccia.