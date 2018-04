Il lavoro a casa (col Pc e la 'dormeuse')

TERMOLI. Il legislatore ha predisposto una particolare modalità di esecuzione del rapporto subordinato che rimane caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali. Si tratta di un'organizzazione delineata per fasi, per cicli e per obiettivi, stabilita previo stesura di un accordo tra le parti, in modo da conciliare i tempi di vita e quelli della prestazione, in più favorendo la crescita della produttività. Naturalmente ai lavoratori che aderiscono viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai colleghi che agiscono in prestazione ordinaria. Per conseguenza è prevista ogni tutela nel caso di infortuni e di malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'Inail.



Chissà! Forse l’idea migliore potrebbe essere proprio quella di spostare l’Ufficio a casa. Si eviterebbero: 1) il viaggio tra casa ed ufficio; 2) il faticoso parcheggio dell’autovettura; 3) l’ònere del ‘badge’; 4) la scrivania ed il proflùvio di carte ai cui contenuti occorre assolvere. Spostando tutto nel tinello sicuramente gli òneri quotidiani riuscirebbero ben più comodi che nel normale andamento. Gli Inglesi chiamano questa novità ‘smart working’, cioè a dire un’agevolazione delle incombenze che mette nella condizione di rivoluzionare l’usuale lavoro, comportando una serie di benefici che si riverberano sul ‘travet’, sul datore di lavoro quand’anche sugli èsiti ambientali, conseguendo una riduzione del traffico veicolare, abbattendo i carichi di ‘smog’.

Una novità, abbiamo detto? Mica tanto! E’ ancora tale solo perché la procedura è poco usata nella Pubblica amministrazione. In realtà questo lavoro (chiamato ‘agile’) è stato introdotto nell’ordinamento con la legge n. 81 del 2017 ed è in via di sperimentazione in una serie di Città. Al Comune di Roma, per esempio (quasi 50mila dipendenti), ci si è posti l’obiettivo di arrivare ad applicare questa modalità al 10% della dotazione organica in un triennio. Genova addirittura anticipò i tempi, partendo sin dal 2016, quanto l’Esecutivo Doria destinò allo ‘smart working’ una trentina di Messi notificatori; poi si accodò la Giunta Bucci, coinvolgendo – per 4 gg. al mese - un’altra quindicina di dipendenti dei Servizi civici, dell’Avvocatura e del ‘marketing’ territoriale. Ma non finisce qui perché l’impegno potrebbe essere esteso a ben 500 impiegati su 5.000. Pure nel Comune di Torino stanno attrezzandosi per la bisogna. Immaginarsi se anche nei Comuni molisani si cominciassero ad adottare esperienze del genere, sicuramente tali da evitare risparmi di tempo per gli spostamenti (e, quindi, una riduzione dello’stress’) ed in grado di conciliare la vita privata con quella lavorativa. Secondo il Politecnico di Milano i vantaggi per enti ed aziende consoliderebbero risparmi di 500 euro per anno per ciascun dipendente, unitamente ad un incremento della produttività del 20%, ed un abbattimento dei permessi e dei giorni di malattia. Già lavorando da casa due giorni per settimana, il dipendente risparmierebbe qualcosa come 1.200 euro l’anno.

Rispetto agli inizi, quelli che praticano lo ‘smart worker’ sono lievitati del 60%. Prevalentemente si tratta di uomini (68%, di media 40enni), concentrati nelle grandi aree del Nord Italia. Che l’impiegato diligente (ed intelligente) possa lavorare in tinello è convinto il Presidente dell’Anci Antonio Decaro, Sindaco di Bari; anche perché – sono parole sue – “le leggi dello ‘smart working’ garantiscono il venir meno dell’assenteismo. Che poi possano trovarsi ulteriori regole, vincolanti per il dipendente, tali da confortare in ordine alla professionalità ed alla corretta competenza della parte, ben vengano”. Il lavoro agile coinvolge circa il 37% dei lavoratori dipendenti statunitensi. In Europa la media è del 17%. Se lo smart working coinvolgesse il 70% della platea potenziale potrebbe portare a un aumento della produttività del 15% per ogni ‘smart worker’ che porterebbe a 13,7 miliardi complessivi in più, tra aumento della produttività e diminuzione dei costi e dell'assenteismo.

