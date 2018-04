Il cantiere in via Aubry Copyright: Termolionline.it

Il cantiere in via Aubry Copyright: Termolionline.it

Il cantiere in via Aubry Copyright: Termolionline.it

Il cantiere in via Aubry Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Come da impegno preso con l'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, la società Crea gestioni srl ha iniziato stamani i lavori di riparazione della condotta idrica che si è danneggiata in via Aubry, causando sia la perdita idrica che l'inevitabile cedimento della sede stradale.

Una 'rottura' - sotto molteplici aspetti - che ha generato un po' di disagi alla circolazione, poiché chiunque transitasse per il porto di Termoli fino al termine dei lavori di riparazione per salire al centro storico dovrà passare lungo viale Marinai d'Italia e poi lì scegliere se entrare dal secondo o terzo corso, oppure da via Corsica e via Abruzzi.

L'obiettivo è terminare entro oggi, evitando così ulteriori problemi in un giorno di festa come il Primo maggio.

Abbiamo documentato in video su Facebook, con la diretta di Michele Trombetta, il cantiere aperto dalla Crea gestioni srl.