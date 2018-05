Dal Primo maggio al primo giugno, si avvicina il d-day della Fca

TERMOLI. Dal Primo maggio al primo giugno, la fatidica data in casa Fca è sempre più vicina. L’investor day della Fca servirà non solo a svelare chi sarà a prendere le redini di Ceo del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne, ma soprattutto a definire il piano industriale dei prossimi 5 anni. In questo senso, con la nota che ci è pervenuta dal segretario nazionale Ferdinando Uliano, della Fim-Cisl, veniamo a conoscenza che è stato siglato l’accordo sul polo produttivo al Nord e saranno messi in sicurezza i lavoratori, ma ora il sindacato chiede che si definiscano modelli e investimenti. Termoli, com’è noto, fornisce meccanica a tanti siti, quindi per Rivolta del Re è importante conoscere anche l’evoluzione che avviene negli altri stabilimenti.

«La Fim del Molise è soddisfatta della soluzione trovata per i lavoratori di Mirafiori e Grugliasco perché ancora una volta nei momenti difficili diventa vitale trovare soluzioni che non penalizzano solo i lavoratori – ha riferito il segretario regionale della Fim-Cisl Molise Riccardo Mascolo - speriamo che a Termoli non ci sia bisogno, però in futuro potrebbe essere una soluzione anche per i nostri dipendenti. Bisogna entrare nell’ottica che i tradizionali ammortizzatori sociali per risolvere le crisi non sono la soluzione per tutto, ma una soluzione intelligente e lungimirante come quella del Piemonte può dare un futuro ai lavoratori.

Quindi la Fim-Cisl ha avuto ancora una volta ragione nelle nuove scelte». «Abbiamo costruito le condizioni – dichiara Ferdinando Uliano segretario nazionale della Fim-Cisl -per salvaguardare l’occupazione dei 3.640 lavoratori di Mirafiori e dei 1.670 di Grugliasco. Un importante programma di formazione d’aula e formazione on the job che coinvolgerà circa 1.053 lavoratori per un totale di oltre 148.000 ore a totale carico azienda. Il piano formativo ha l’obiettivo di sviluppare le competenze professionali nell’ambito di Industry 4.0 necessarie per preparare i lavoratori di Mirafiori ai prossimi investimenti e modelli che il piano industriale di Fca destinerà agli stabilimenti torinesi. In particolare saranno coinvolti i circa 550 lavoratori che oggi sono sulla MiTo e nei prossimi mesi cesserà la produzione e circa 500 lavoratori ultra sessantenni e/o con ridotte capacità produttive, che a step verranno impiegati nei prossimi tre mesi nel polo produttivo di Grugliasco per svolgere il piano di formazione e addestramento.

Questo con l’utilizzo di un maggior periodo di ammortizzatori sociali – evidenzia Uliano - garantirà l’occupazione e soprattutto creerà le condizioni lavorative ai lavoratori che oggi senza questo accordo avrebbero rischiato di essere drammaticamente espulsi dal lavoro. Abbiamo anche definito un impegno tra le parti a predisporre nelle prossime settimane un piano di incentivazione che potrà accompagnare al pensionamento quei lavoratori che avendo i requisiti daranno la loro disponibilità. Gli strumenti utilizzabili saranno Naspi e Ape aziendale con l’individuazione d’incentivazioni salariali per coprire reddito e contributi previdenziali. Ora è indispensabile che i vertici di Fca facciano la loro parte nel prossimo piano industriale – ribadisce Uliano segretario nazionale Fim-Cisl – siamo sicuri che saranno previsti modelli ed investimenti, ma per noi i tempi di attuazione devono essere brevi, per supplire così a quei ritardi che non ci hanno consentito ad di cogliere la piena occupazione per il polo produttivo torinese».