Al palo il bando per i Lavori di pubblica utilità, deluse le aspettative di chi è in mobilità

TERMOLI. Aspettative deluse per gli ex dipendenti dello Zuccherificio del Molise, ma anche di tutti gli altri che speravano nei bandi per Lavori di pubblica utilità da destinare a disoccupati e maestranze in mobilità.

Non c’è traccia del bando per i lavoratori di pubblica utilità nell’ultimo Bollettino ufficiale della Regione Molise, quello pubblicato lo scorso 30 aprile, e in cui doveva comparire per dare la chance ai dipendenti dello Zuccherificio in mobilità e a tutti gli altri ex lavoratori molisani di una boccata d’ossigeno. In uno dei primi incontri di natura elettorale a Termoli, il candidato e assessore uscente alle Attività produttive così ci aveva illustrato il percorso.

Un avviso pubblico che doveva essere coerente con le esigenze anche dei lavoratori dello Zuccherificio con cui era stato condiviso, per dare la possibilità di continuare a ricevere una sorta di salario quando finirà la mobilità a giugno e dicembre 2018 di avere un periodo in cui potranno sostenere le proprie famiglie e in attesa dell’obiettivo finale.

Purtroppo, nonostante tecnicamente l’avviso fosse dichiarato pronto, la pubblicazione attesa entro metà o al più tardi fine aprile, non è arrivata.