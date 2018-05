Consegnati i lavori per il dragaggio del porto, vertice operativo alla Capitaneria

TERMOLI. Vertice operativo oggi alla Capitaneria di Porto di Termoli e il motivo non è affatto secondario. Si tratta del dragaggio del porto, atteso da moltissimo tempo. I lavori dopo le ultime determine della Regione Molise sono stati consegnati due giorni fa e ora si partirà con la ricognizione dei fondali per verificare la presenza di eventuali ordigni bellici, nel caso si effettuerà la bonifica e poi via all’escavo per garantire in futuro condizioni di sicurezza per la canaletta di accesso in ingresso e uscita dal bacino portuale.

Verranno eseguiti nell’area di mare individuata dalle coordinate geografiche ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli, finalizzati alla valutazione del rischio bellico, propedeutici al Dragaggio del porto di Termoli, per una superficie totale di circa 151.218,00 mq, mediante l’utilizzo di strumentazione (Foster mod. ferex 4021/Magnetometro G882, R.O.V. con eventuale intervento di personale subacqueo).