L'estate si avvicina e la strada del Porto è ancora chiusa, imbarco a ostacoli

TERMOLI. Si preannuncia una stagione turistica piuttosto animata sul molo del porto di Termoli.

Non sappiamo quale sarà l'impatto organizzativo dei lavori di dragaggio del bacino marittimo, ma quel che invece immaginiamo sono i disagi che ci saranno per la chiusura del tratto finale del viale della Guardia costiera, che permette l'accesso all'imbarco per le Isole Tremiti e a breve anche del catamarano che andrà in Croazia.

Non c’è solo la questione annosa del dragaggio a preoccupare al porto di Termoli.

Dal gennaio scorso, infatti, anche il cedimento della strada nella parte finale del viale della Guardia costiera, quella che costeggia il molo che segue il depuratore, crea disagi a non finire, visto che l’arteria è chiusa. Sono trascorsi 3 mesi e mezzo (era il 18 gennaio) e dalla Regione Molise non è stata attivata alcuna procedura di urgenza per mettere mano alla problematica.

Ormai con l’avvento di maggio l’afflusso turistico comincia a essere considerevole, soprattutto per le Isole Tremiti e l’arteria per accedere agli imbarchi è indisponibile, obbligando le auto a transitare sulla banchina dei pescherecci, non certo il massimo. Solleciti ci sono stati dalla Capitaneria di Porto, che poco ha gradito questa inerzia da parte della struttura amministrativa competente. Intanto rimane vigente l’ordinanza assunta visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 14 febbraio 2018 con il Comune di Termoli, la Regione Molise e l’Assoporto di Termoli.