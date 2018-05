TERMOLI. Il Vajont è un simbolo nefasto della storia del Paese. Rievoca una tragedia, una catastrofe, in provincia di Pordenone, costata migliaia di vite umane e la distruzione di alcuni centri.

E’ lì, in quei posti, che un termolese che ebbe lustro e gloria a Termoli col ristorante “Lo Squaloblu” assieme a Bobo, parliamo di Mario D’Aurizio, ha realizzato una iniziativa imprenditoriale di successo. Dopo dodici anni di chiusura ha riaperto e rimesso a nuovo l'hotel Vajont, un albergo costruito una quindicina di anni fa, avviato due anni dopo, ma con scarse fortune, tanto che chiudeva ben presto.

Per circa una decina di anni l'hotel è stato definito dagli stessi abitanti una sorta di monumento o se preferite una cattedrale nel deserto e anno dopo anno nessuno più immaginava che potesse avere una nuova vita. Ora con l'intervento del nostro concittadino che ha una vista imprenditoriale lungimirante, tanto da avere un plauso pubblico anche dal sindaco di Vajont, Lavinia Corona, ciò è stato possibile.

Vajont è un comune nato dopo il disastro della diga, nel 1971.

Mario D’Aurizio, invece, è un imprenditore dai variegati interessi. Cominciò con la comunicazione, nella radio tv privata termolese Teleradiozero, aveva poi cambiato genere diventando ristoratore creando il locale rivoluzionario Squaloblu.

Dopo la conclusione di questa avventura è partito dalla sua Termoli, ma ha sempre avuto il fiuto per gli affari.

Ora, brillante idea di rimettere in vita questo rinnovato albergo, che oggi ha 30 camere e 70 posti letto.

In occasione dell'inaugurazione ufficiale, avvenuta appena il 3 maggio scorso (in realtà è stato aperto qualche mese fa, ma come clienti aveva solo gli operai che stavano ristrutturando l'albergo), Mario a chi gli chiedeva cosa apportava di fresco all'hotel rinnovato, ha risposto: "Il nostro intento è quello di far diventare l’hotel Vajont un riferimento per la zona ma non solo, abbiamo cercato di creare pacchetti per turisti e portarli a visitare i luoghi della memoria legati al disastro del Vajont del 1963”.

L'Hotel Vajont è categoria 3 stelle.