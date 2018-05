TERMOLI. Ieri mattina la Vibac Group, in vista di una visita all'azienda da parte di una classe dell'Istituto Superiore V.Cuoco di Campobasso, ha gentilmente invitato anche la nostra testata a presenziare. Invito che abbiamo accettato ben volentieri non fosse altro che questa azienda in un contesto del mondo del lavoro che non va un granché bene, viaggia in controtendenza. La Vibac Group che opera nella zona industriale di fronte allo stabilimento Fiat, nel campo di Bopp Film e nastro adesivo, è un produttore multinazionale.

La Vibac è stata fondata nel 1968 e sin dall'inizio ha costruito una solida reputazione come produttore di nastri. Ha iniziato come produttore di nastri adesivi in tessuto per l'industria calzaturiera e ha progressivamente diversificato le sue attività nel campo dei nastri adesivi per imballaggio e del film in polipropilene per imballaggi industriali.

Da allora essa è cresciuta sia in termini di volumi che di fatturato, in ogni area geografica e settore di attività. Negli anni '80, grazie agli investimenti in nuove linee di produzione e acquisizioni strategiche, la Società ha consolidato la sua posizione di gruppo leader nel settore dell'imballaggio e dell'etichettatura.

In meno di 50 anni il gruppo ha raggiunto un fatturato annuale di 300 milioni di euro, oltre a realizzare sei stabilimenti di produzione in Europa e nelle Americhe, raggiungendo una produzione annua di oltre 3 miliardi di metri quadrati di nastri adesivi e 110.000 tonnellate di film. 1990 - 2000.

Nel 1990 nasce l'unità produttiva della Divisione Nastro di Termoli per espandere la produzione e garantire la presenza in ogni mercato. L'avvio degli impianti di Potenza nel 1991 ha permesso alla Vibac di seguire l'evoluzione del mercato del film in polipropilene diventando uno dei più importanti produttori di OPP a livello internazionale.

Vibac Group contava 8 unità produttive situate in Italia, Stati Uniti e Canada e impiegava un totale di 800 persone. Il fatturato integrato ha permesso all’azienda di pianificare un sostanziale programma di investimenti. Ciò aveva portato il Gruppo ad essere uno dei leader mondiali in ogni settore di attività. Con quattro impianti e una capacità produttiva di circa 150.000 tonnellate, la presenza commerciale a livello mondiale e l'immagine del servizio e della qualità è stata riconosciuta in tutto il mondo.

Il Gruppo Vibac si è preparato per affrontare le sfide del 2000 diventando uno dei più grandi leader del mercato 2010 - 2018. Ha definito l'acquisizione di due ulteriori impianti di produzione per la Divisione Nastro Adesivo: l'impianto Vinci (Firenze - Italia) nel 2011, l'acquisizione della società "Syrom" e i nuovi impianti produttivi di Jagodina (Serbia) nel 2015.

Insomma questa realtà esistente a Termoli è candidata ad essere leader per il lavoro e continua ad incrementare le maestranze: si lavora a ciclo continuo h24 e il direttore dello stabilimento, il dottor Angelo Maletta, giovane uomo di origine calabrese, che da circa due anni e mezzo è alla guida dello stabilimento, ci ha accolto sulla porta della struttura con i suoi più stretti collaboratori: Melchiorre A., Capoturno; Capone G., responsabile Reparto Hot Melt; Parente M., responsabile Produzione Spalmatura&Adesivi; Monaco Lello, Ufficio Personale, che ci hanno guidati nel “percorrere” il lungo processo produttivo, dall'origine alla realizzazione del nastro adesivo completo, un processo lungo e affascinante che sia a noi sia agli studenti del V.Cuoco di Campobasso, ha aperto un mondo davvero interessante.

La Vibac è leader nel campo di sua competenza e lo stabilimento di Termoli rappresenta a tutti gli effetti un fiore all'occhiello del gruppo e possiamo affermarlo con orgoglio in un momento non esaltante per il lavoro e i lavoratori. Ringraziamo il gruppo Vibac che in questo ci ha resi orgogliosi di essere termolesi.