Carenza di personale negli ospedali, diffidata l'Asrem

TERMOLI. Reduce da una trionfale campagna elettorale in basso Molise, a Termoli e Larino, per il rinnovo della Rsu nel presidio ospedaliero San Timoteo-Vietri e comunque con ottimi risultati anche a livello regionale, la segretaria regionale della Fsi Fernanda De Guglielmo dallo scranno sindacale nel comparto sanitario, ha inviato una dura nota ai vertici dell'Asrem Sosto-Lucchetti-Forciniti e per conoscenza al presidente della Giunta regionale-commissario ad acta (non c'era ancora stata la proclamazione). Una vera e propria diffida all'Azienda regionale e alla Regione Molise sul nodo della carenza di personale.

«La nostra organizzazione sindacale - maggiormente rappresentativa - diffida l'amministrazione regionale e l'Asrem a risolvere l'atavica carenza numerica del personale nel comparto della sanità molisana - attacca la De Guglielmo - Constatiamo la totale inerzia di queste amministrazioni alla ricerca di soluzioni in merito a problematiche che interessano l'organizzazione del lavoro e alla carenza del personale infermieristico, Oss, tecnici sanitari di laboratorio e radiologia. Da troppo tempo il personale è costretto ad effettuare doppi turni con mancato riposo settimanale e l'impossibilità di usufruire delle ferie.

La carenza di personale, oltre a essere determinata da un organico estremamente ridotto, è ulteriormente aggravata dal vuoto lasciato da numerosi dipendenti andati in quiescenza per i quali non si è provveduto al necessario reintegro. Inoltre, si fa presente, che la chiusura di alcuni reparti o la riduzione di posti letto, non hanno prodotto il risultato sperato dai vertici aziendali in termini di recupero del personale. Inoltre - prosegue la De Guglielmo per conto della Fsi-Usae - considerato l'approssimarsi del periodo estivo, dei contratti del personale infermieristico in scadenza nel prossimo mese di giugno, si prevede un ulteriore peggioramento della situazione. Pertanto, nel ricordare agli organi in indirizzo che il personale ha diritto a 15 giorni consecutivi di ferie estive, per il necessario recupero psico-fisico, diffidiamo Asrem e Regione Molise a prendere atto di tutto quanto esposto, provvedendo al reintegro del personale carente in breve tempo».