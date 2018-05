“Sgusciamo da casa, entriamo in Europa” Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Questa mattina si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Termoli il convegno intitolato “Sgusciamo da casa, entriamo in Europa” organizzato dall’Ufficio Europa del Comune di Termoli con la partecipazione e il patrocinio di Eurodesk e Università degli Studi del Molise. Si è discusso sulla mobilità giovanile e come è cambiata dopo il Trattato di Schengen, attraverso il contributo di vari esperti.

Il trattato è una tappa fondamentale nella storia dell'Unione Europea, perché ha di fatto consentito la mobilità, per studio, lavoro e svago. Senza più passaporti e dogane, è molto più facile ed agevole muoversi. E grazie ai numerosi programmi comunitari come l'Erasmus, molti giovani hanno la possibilità di muoversi per apprendere, gratuitamente.

L'Europa non è solo vincoli e sacrifici, ma è anche libera circolazione di idee, conoscenze e scambio di buone pratiche. Confronto tra giovani nelle materie e temi delle politiche comunitarie su istruzione, gioventù, clima, ambiente e inclusione sociale.

All'evento per portare i saluti dell'Amministrazione c'era il Sindaco Sbrocca, ad aprire i lavori la vice sindaco la prof.ssa Maria Chimisso che tra le altre cose ha ribadito a chiare lettere ai ragazzi presenti di diffidare da coloro che continuano a dire che bisogna uscire dalla moneta unica, l'Euro: "Vi raccontano panzane fuorvianti".

La presentazione dello sportello Eurodesk del Comune di Termoli è stato curato dalla dr.ssa Angela Costantini la quale ha dato subito la parola al dott D. De Cesare responsabile di progetti di mobilità internazionale KA1 e VET Associazione culturale "Re Attiva"; interessante anche l'intervento della dottoressa Psicologa settore sociale del comune di Termoli Anna Di Criscio che ha parlato di un argomento interessante, il trovare il coraggio di uscire di casa ed affrontare le sfide che L'Europa pone e ha spiegato come si fa a prendere e spiccare il volo decisivo per staccarsi con decisione dal calore familiare.

Dopo un coffee break e la disputa di alcuni giochi in chiave europea, è ripreso il dibattito con il Dr Francesco Cocco coordinatore delle attività internazionali della regione Molise che ha parlato della Cooperazione internazionale come strumento di valorizzazione e promozione dei territori attraverso i finanziamenti comunitari.

L'ultimo intervento, la mobilità per studio e turismo, l'esperienza del Polo Turistico dell'Università degli Studi del Molise curato dalla prof.ssa Monica Maini, Direttore centro studi sul turismo.