A breve lavori di fresatura per il nuovo manto stradale in via Saverio Cannarsa

TERMOLI. In un momento difficile per l'immagine della città, dovuto alla mancata assegnazione della Bandiera Blu, l'amministrazione comunale prosegue nel suo lavoro e tramite il presidente della commissione Lavori pubblici, Mario Orlando, si avvisa la cittadinanza e in particolare i residenti di via Saverio Cannarsa, che nelle prossime ore - forse già da oggi - la ditta incaricata avvierà la fresatura dell'asfalto usurato per predisporre il nuovo manto stradale.

«Non ci siamo dimenticati di nessuno, hanno iniziato nelle periferie e nei prossimi giorni faranno le strade del centro compreso, via Cannarsa. Questa amministrazione sta facendo tutto quello che le amministrazioni precedenti non hanno fatto, basti vedere via Pertini, via Stati Uniti, via del Molinello e tratti di piazza del Papa».