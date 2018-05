Bollo auto, retromarcia parziale della Regione

TERMOLI. La Regione Molise ci dà ragione e detta una linea più morbida alla ICA/Creset verso gli automobilisti sulla questione bollo auto.

In data 20 aprile scorso con la delibera n.229 la Giunta esecutiva della regione Molise ha preso provvedimenti inerenti le ingiunzioni fiscali per il recupero della tassa automobilistica annualità 2008,2009,2010,2011.

In questo deliberato,…” facendo seguito al parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso che ha messo in rilievo la rilevante attività processuale sui circa 3000 ricorsi ( su circa 31000 ingiunzioni)in caso di prosecuzione dei giudizi e per la riscossione dei crediti in questione, peraltro assolutamente priva di garanzie di successo, autorizza il concessionario in R.T.I. “ICA/Creset S.p.A. e gli uffici dell’Avvocatura regionale, ciascuno per le rispettive competenze, a definire , secondo le disposizioni di legge , i contenziosi attivati avverso le ingiunzioni fiscali in materia di tassa automobilistica per gli anni di imposta 2008,2009,2010,2011”

Siamo convinti e lo speriamo che nei termini di cui sopra questo valga, per estensione anche alle richieste formulate ai sensi della legge 228/2012, da noi depositati in discreto numero.

Questa disposizione non ammette la possibilità di richiedere l’indebito arricchimento per coloro che hanno pagato?

Non ne siamo fermamente convinti, era la società concessionaria che non mi doveva notificare un atto nullo “ab initio” essendo intervenuta la decadenza della pretesa tributaria per prescrizione del titolo ai sensi della legge 60 del 1986.

Nei prossimi giorni faremo sapere quali azioni intraprendere.