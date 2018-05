Larino, fatture acqua: controllate gli importi della fatturazione

LARINO. Giorni or sono Termolionline ha diffuso il sollecito di Federconsumatori per chiedere il risarcimento per la depurazione mal condotta a Termoli. Già in precedenza i movimenti civici avevano proposto di difendere gli utenti, nella considerazione che al singolo l’impianto del depuratore costa una discreta somma che viene addebitata sulla bolletta dell’acqua.

A Larino accade la stessa cosa, ma non c'è stato un cittadino (od uno schieramento politico) che si sia attivato. In Molise sono operativi oltre 200 impianti per acque reflue, ed i malfunzionamenti sono all’ordine del giorno perché gli investimenti sono scarsi ed i controlli rari (per lo più gestiti in economia e con la procedura dell’affidamento diretto). In circa 150 di questi i reflui subiscono un trattamento solo dopo una prima fase di depurazione in cui le particelle vengono prima ossidate e poi rimosse. I controlli interni sono a carico dei Comuni che, grazie all’opera di ditte appaltatrici, controllano la produzione dei rifiuti del depuratore. Queste ultime hanno l’obbligo di effettuare controlli sulla purezza del liquido e sul funzionamento dell’impianto e dell’intero ciclo depurativo e devono segnalare (al Comune ed all’Arpa) le eventuali anomalie in modo da permettere di verificare lo stato dell’arte. I controlli esterni sonno effettuati dall’Arpam; ed il malfunzionamento dell’impianto non è da prendere sotto gamba perché i liquidi fognari finiscono nei fiumi o nel mare.



A Larino la discussione approda sui ‘social’. Ma, per risolvere il problema, occorrerebbe – innanzitutto – una presa di coscienza più efficace da parte dell’utenza che, evidentemente, non si rende conto di sborsare importi che non dovrebbe. Il fatto è che occorrerebbe corrisponderli, ma sempre che la depurazione venisse effettuata giorno dietro giorno. In effetti i costi sostenuti da Palazzo ducale per l’ordinaria e la straordinaria manutenzione dell’impianto non sono di poco conto. Però i “doveri” ascrivibili all’utente devono cessare nel momento in cui la depurazione non sia stata assicurata. Infine occorre dire che, mentre non vi sarebbe da meravigliarsi se a praticare certi giochetti fosse un “privato”, si avrebbe ogni motivo di dolersi ove ad imporre prelievi indebiti fosse una Pubblica amministrazione. Ma non basta, perché le conseguenze pratiche non sono soltanto di natura contabile, potendosi parlare anche di vero e proprio inquinamento ambientale. Difatti – per il tramite della rete fognaria cittadina – finirebbero nel fiume Biferno acque non depurate; e la circostanza spiegherebbe i risultati di analisi che, nel recente passato, hanno acclarato la presenza di cianoficee del tipo “anabena” e “pediastrum”; la sussistenza di valori alterati di clorofilla “A”; una consistente riduzione del tenore d’ossigeno disciolto. I tecnici dell’ambiente sottolinearono che la gestione corrente di queste acque pubbliche dovrà essere particolarmente accurata per evitare rischi ulteriori collegati alla preclorazione ed all’uso abnorme di flocculanti, utilizzati per la rimozione dell’alghite di cui soffre il corso d’acqua sin dalla fine degli anni ‘70.

Le rilevazioni dell’Arpam confermarono che la zona era interessata da una fioritura algale che si presentava ricoperta da uno strato uniforme di colore verde e sottolinearono “la presenza di colonie liberamente sospese, di forma irregolare e diversa”, determinando – previo studio tassonomico del fitoplancton - che “la proliferazione algale era stata causata dalla fioritura di cianoficee del genere microcystis, probabilme nte originata da una sacca d’acqua stagnante, particolarmente eutrofica “. E’ opportuno ricordare che, nel 2013, il depuratore è rimasto inattivo per 8 mesi, e per minori periodi anche negli anni appresso; ma la tariffa per la depurazione, sia pure con ritardo, è stata sempre riscossa. Due mesi fa, per esempio, è stata notificata la fattura per il 2013, proprio quella dell’anno in cui la depurazione è stata sospesa per 50 gg. Tenendo conto che essa fa lievitare del 100% gli importi dovuti per il consumo di acqua potabile, ben si capisce quanti soldi – nel caso di un calcolo - verrebbero prelevati dalle tasche dei cittadini senza di avere dato il relativo servizio. Perciò non sarà male studiarsi per bene le varie voci della lista.

Claudio de Luca