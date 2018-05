L'estate si avvicina, spunta il bando per assumere i Vigili urbani stagionali

TERMOLI. L’estate si avvicina e con l’avvento prossimo della stagione turistica l’amministrazione comunale di Termoli ha deciso anche per il 2018 di ricorrere ai Vigili urbani stagionali, con contratto a tempo determinato. Disposto l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria per l'assunzione degli agenti sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time - orizzontale, verticale e misto). «Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 27/04/2018 con la quale si e autorizzato il dirigente del servizio personale ad avviare selezione pubblica per la formazione di una graduatoria valida tre anni dalla data di pubblicazione, da utilizzare per assunzioni di personale per esigenze stagionali, categoria C, posizione economica Cl, profilo professionale agente di polizia municipale, a tempo determinato e con articolazione dell'orario di servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time orizzontale, verticale e misto).

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per I’accesso e per il trattamento sul lavoro, legge 125/1991. Trattamento economico: il personale assunto verrà inquadrato nella categoria C/1, area di vigilanza, profilo di agente polizia municipale, con i seguenti emolumenti annui lordi proporzionalmente ridotti in relazione al rapporto orario, all'entità e alla durata delle prestazioni. Stipendio lordo annuo da 21.075,34 euro con indennità di vigilanza pari a 780,36 euro e indennità di comparto di 549,60. Assegni per il nucleo familiare se e in quanto spettanti. Gli emolumenti saranno soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Agli assunti saranno applicate le disposizioni normative previste dal vigente Ccnl, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Requisiti per l'ammissione alla selezione: gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: età non inferiore ai 18 anni; diploma di istruzione secondaria di 2° grado (durata quinquennale) rilasciato da Istituti riconosciuti dall'ordinamento scolastico dello Stato; patente valida per la guida di autoveicoli e motoveicoli (patente cat. B se conseguita prima del 26/04/1988 o patente cat. A e cat. B se conseguita d I 26/04/1988); cittadinanza italiana o equiparata; godimento dei diritti civili e politici; idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato, con facoltà da parte dell'Amministrazione di esperire appositi accertamenti con le modalità previste dalla normativa vigente, per verificare il possesso dei requisiti psichici, fisici ed attitudinali necessari per l'accesso ai servizi di polizia locale ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e regolamentari comunali. Ai sensi dellf'art.3, comma 40 della legge 68/1999 non 6 previsto il collocamento dei disabili in quanto trattasi di servizi non amministrativi; immunità da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vietino la nomina a pubblico dipendente, salvo l'avvenuta riabilitazione.

Non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti di cui copra, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, fissati al 26 maggio, alle ore 12.