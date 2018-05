Barriere architettoniche: pubblicato il decreto per contributi ai lavori svolti dal 2003 al 2017

ROMA. E’ stato pubblicato oggi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Decreto interministeriale 67 del 27/02/2018, inerente il riparto del Fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il decreto entrerà in vigore fra 15 giorni e, come previsto dalla legge di Bilancio 2017, rifinanzia il Fondo previsto dalla legge 13 del 9 gennaio 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, che dal 2003 non veniva rifinanziato.

La proposta di riparto porta le firme del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, con il Ministro dell’Economia delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. Prevede l’assegnazione di 180 milioni di euro alle Regioni a copertura di buona parte dei fabbisogni inevasi dal 2003 fino al 2017, per contribuire ai lavori svolti da privati per il superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tali fabbisogni erano stati segnalati dalle Regioni, che ne avevano ricevuto richiesta dai cittadini, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le Regioni, che hanno dato parere positivo nel febbraio scorso, ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

Si ricorda che riparto dei 180 milioni è il seguente: Abruzzo 4,4 milioni, Basilicata 15,2 milioni, Campania 13,5 milioni, Emilia-Romagna 29,3 milioni, Lazio 19,2 milioni, Liguria 275 mila euro, Lombardia 25,3 milioni, Marche 11,3 milioni, Molise 1,1 milioni, Piemonte 25,7 milioni, Puglia 4 milioni, Sardegna 3,2 milioni, Sicilia 4,4 milioni, Toscana 2,9 milioni, Umbria 11 milioni, Veneto 8,4 milioni.

Oltre al riparto è online anche il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (protocollo 125555 del 10-09-2015), relativa alla eventuale spettanza agli eredi o al tutore che abbiano sostenuto le spese, del contributo economico per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche nel caso in cui si verifichi il decesso del portatore di handicap.