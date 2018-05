Il Vigile urbano interinale può darvi la ‘multa’?

TERMOLI. Termoli si affretta a selezionare i Vigili stagionali. Qui vogliamo ricordare che la legge n. 196/1997 vietava il ricorso ai contratti di somministrazione per questa categoria di lavoratori. La legge-Biagi n. 276/2003, invece, abrogò questa disposizione, legittimando parzialmente l’opzione dei Comuni per assunzioni straordinarie di lavoratori addetti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia municipale in affitto. Però, a tutt’oggi, nessun precetto normativo affida ai lavoratori interinali potestà di diritto pubblico. Pertanto, questi operatori non potrebbero – giammai! - essere titolari di poteri di polizia, di tale che è ammissibile ricorrere a Vigili assunti con contratto di lavoro interinale solo condizionandone l’operatività allo svolgimento di attività d’ufficio che non prevedano la redazione di verbali. Insomma, il vigile interinale nella sede di un Comando potrebbe semplicemente attendere a funzioni burocratiche. Quanto sopra è la sintesi di un chiarimento dei tecnici del Ministero della Funzione pubblica che – in proposito – emanarono il parere datato 26 ottobre 2007, diretto all’Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria. Sarà vero? Sarà falso? Sarah Ferguson! Come diceva a “Striscia” il buon Ezio Greggio.

La questione dell’impiego dei lavoratori in affitto per lo svolgimento di attività di polizia locale ritornò sotto le luci della ribalta con la Legge finanziaria 2007, introduttiva della possibilità di finanziare assunzioni straordinarie di personale con i proventi delle cosiddette multe. Molti enti locali erano stati indotti, proprio dalle disposizioni in essa contenute, a ritenere applicabile pure alla Polizia locale l’istituto del lavoro interinale, tanto che taluni amministratori si erano dati a “scialare”, soprattutto per provvedere alle necessarie assunzioni estive. In proposito, la Funzione pubblica sostenne che, nonostante possa essere teoricamente ammissibile affidare funzioni di polizia a soggetti che, in definitiva, dipendono da agenzie di lavoro estranee alla Pubblica amministrazione, la maggiore limitazione alla loro operatività deve necessariamente riguardare la capacità operativa dei “vigilini”. In buona sostanza, se i lavoratori somministrati sono dipendenti di un’Agenzia, non è possibile affidare agli stessi compiti di rappresentanza di una Pubblica amministrazione che abbiano incidenza verso l’esterno. Se ci si riferisca, in particolare, all’esercizio delle funzioni di polizia locale, secondo il Ministero occorre “che l’esercizio della funzione di pubblico ufficiale sia esercitata nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico”. Perciò, come ha confermato la stessa Consulta, “rientra nella scelta discrezionale del legislatore consentire che talune funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano avuto una particolare investitura da parte della Pubblica amministrazione”. Nella sostanza, per realizzare, in piena legittimità, l’affidamento di funzioni tipiche di un apparato pubblico a soggetti estranei ad esso, occorre innanzitutto un’apposita previsione normativa che stabilisca quali siano gli effetti degli atti compiuti dai nominati. Di contro, la legge-Biagi si limita ad ammettere l’utilizzo dei lavoratori interinali pure da parte della P.a., ma senza dettare alcuna disciplina particolare di dettaglio.

Perciò, per quanto riguarda la Polizia locale, in carenza di una specifica precettistica, potrà farsi riferimento esclusivamente a quelle attribuzioni “che non comportano l’adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi ed all’amministrazione”. Palese, quindi, il riferimento ai servizi amministrativi, senza rilevanza esterna, che possono essere svolti nella sede del Comando o del Servizio, o di ogni altra incombenza burocratica che però precluda al vigile interinale l’esercizio di quale che sia funzione di polizia. Il precetto dettato dalla prassi della Funzione pubblica comporta che il personale in somministrazione può svolgere soltanto “attività corrispondenti a fasi procedimentali la cui esecuzione sia adottata da altri Uffici”. Quindi, attenzione ai verbali sottoscritti dai “vigilini” perché – trattandosi di soggetti assunti con contratto interinale (e, quindi, dipendenti di un’Agenzia) – a questi lavoratori rimarrebbe inibito l’accertamento di violazioni alle norme contenute nella disciplina della circolazione stradale.

Claudio de Luca