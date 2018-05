Lavori alla diga del Liscione, acqua non potabile a Termoli

TERMOLI. Torna l'incubo dell'acqua non potabile a Termoli.

Come comunicato in precedenza, e in relazione ai lavori di manutenzione del potabilizzatore della diga del Liscione, si conferma che questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani 17 maggio, alcune zone della città di Termoli potrebbero avere problemi di erogazione dell'acqua. In una nuova nota la Crea comunica “utilizzo dell’acqua solo per fini igienici e non potabili, visto lo svuotamento parziale delle condotte di distribuzione idrica della città di Termoli e quindi la possibilità di infiltrazioni non desiderabili nelle stesse”

Pertanto il sindaco Angelo Sbrocca con ordinanza n 94 del 16 maggio 2018 con decorrenza immediata e fino a nuove comunicazioni da parte degli organi competenti, ordina che è fatto divieto di utilizzare l’acqua erogata dal sistema idrico del Comune di Termoli per il consumo umano (come bevanda, per preparazione di cibi e per l’igiene personale) restando idonea per il solo utilizzo a fini igienici.

Non appena l'acqua tornerà potabile sarà repentinamente comunicato.