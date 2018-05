Il giusto approccio alla gestione alberghiera, a confronto con Franco Grasso

TERMOLI. L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, ha organizzato in collaborazione con il Franco Grasso Revenue Team, il 15 maggio a Termoli, la 32^ tappa del progetto Revenue Grand Tour.L'incontro era fissato alle 15 presso l'Istituto Tecnico G. Boccardi. Un evento itinerante che raggiunge Destinazioni italiane di interesse per il mercato turistico. Lo scopo del seminario era quello di promuovere e diffondere la coscienza del Revenue Territoriale, trasferendo le nostre conoscenze e metodologie di lavoro per lo sviluppo e il miglioramento dei risultati. Si è trattato di un incontro di una giornata formativa, a partecipazione gratuita, che si rivolge alle Associazioni di categoria, alle Istituzioni, agli imprenditori che operano ogni giorno sul territorio, al mondo accademico.

In discussione i risultati ottenuti in altre Destinazioni e di strategie da mettere in atto per affrontare le sfide del mercato, entrando nei dettagli di tecniche, strumenti e metodi di lavoro in chiave revenue. Ma anche opportunità per creare valore e sviluppare il business delle aziende turistico-ricettive, di analisi e ottimizzazione delle politiche commerciali e soprattutto del futuro delle strutture alberghiere con le nuove logiche di revenue. I partecipanti hanno potuto meglio comprendere i mutamenti del mercato e come affrontare le nuove sfide del cambiamento.

Focalizzati temi quali l'approccio al turismo dal punto di vista economico e le esigenze dei titolari di strutture ricettive.

In ballo come avere il giusto approccio alla gestione alberghiera.

Franco Grasso ha illustrato le esigenze delle strutture alberghiere: occupazione stanze, miglioramento competenze e ottimizzazione gestione per poi affrontare il tema della miglior vendita e della qualità da offrire agli ospiti per riuscire a riempire le strutture ricettive.

L'esperto ha presentato il sistema del 'Revenue Management' per la gestione delle strutture e spiegato l'importanza di essere presenti online, una necessità che oggi diventa la base per accreditarsi ed intercettare il grande flusso di potenziali viaggiatori.

Il professor Franco Grasso è uno dei massimi esperti di Revenue Management alberghiero. Scrittore, docente e consulente, ha all’attivo la pubblicazione di due volumi “Il Revenue Management Alberghiero” (Hoepli, 2006) e “Oltre il Revenue Management Alberghiero – Come cogliere le nuove opportunità di mercato” (Hoepli 2012), entrambi best seller.È stato tra i primi a portare in Italia i concetti del Revenue, rielaborando i sistemi di tariffazione dinamica con un occhio sempre attento alla Destinazione e alle diverse tipologie di strutture ricettive presenti in Italia e all’estero.

Svolge attività di consulenza per circa 300 strutture. Organizza eventi formativi nazionali e internazionali per diffondere la cultura del Revenue, attraverso dati concreti - dei risultati ottenuti - con una visione avanguardistica degli scenari futuri riguardanti il settore dell’Ospitalità.