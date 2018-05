TERMOLI. Un importante convegno medico di due giorni si svolgerà a Termoli venerdì 18 e sabato 19 maggio presso la sala congressi dell'Hotel Meridiano dal titolo "Le malattie Reumatiche nell'era dei farmaci Biologici". Il convegno che inizierà venerdì alle 14.30 è stato fortemente voluto dal dottor Enzo Cordisco che presso l'Ospedale di Termoli è Responsabile Ambulatorio di Reumatologia dell’Uoc di Medicina Generale interna Ospedale Civile.

Tanti relatori luminari di provata fama nel campo reumatologico nazionale saranno presenti in questa due giorni per parlare e portare a conoscenza di colleghi e potenziali sofferenti di queste patologie le cause, gli effetti e i possibili rimedi. Abbiamo ascoltato in una video intervista il dottor Enzo Cordisco che ci ha parlato dell'organizzazione di questo suo primo congresso e del reparto da lui diretto che si può classificare all'avanguardia per efficienza e praticità e che può far risparmiare tempo e denaro ai pazienti che spesso non conoscono bene questa patologia. Il convegno potrà servire a far sapere che a Termoli esiste una struttura efficiente e all'avanguardia vicino casa.

Magari anche con un po' più di collaborazione da parte dei colleghi medici di base, se si facesse più proselitismo nel far conoscere la struttura termolese, ci guadagneremmo tutti.