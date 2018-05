Cisl poste: richiesto un confronto sulla carenza di autisti in Molise

È oramai da diverso tempo che la Slp-Cisl mette in evidenza la grave e persistente carenza

di personale nel settore autisti nelle Poste in Molise.

<<Rivendichiamo solo un organico adeguato alle necessità lavorative, afferma il Segretario

della CISL Poste Antonio D’Alessandro , una migliore organizzazione del lavoro e una

maggiore sicurezza per poter così offrire un servizio rapido ed efficiente.

Stiamo assistendo al logoramento delle lavoratrici e dei lavoratori, applicati a tale servizio, non

è più sostenibile un tale atteggiamento aziendale. Giornalmente accade , precisa Antonio

D’Alessandro , che si operino accorpamenti di turni con disagi non indifferenti ai limiti del

regolamento in vigore, per garantire il servizio. Giornalmente ci sono lavoratori che effettuano

doppi turni per garantire la copertura del servizio o si vedono costretti a non rispettare il

proprio orario di lavoro non per affrontare l’eccezionalità ma per affrontare la carenza

strutturale di organico e con utilizzo di lavoratori non in possesso dei dovuti requisiti

previsti dalle normative vigenti, mettendo a repentaglio la sicurezza di coloro che sono

giornalmente sulla strada.

La SLP CISL è fortemente preoccupata per le strategie di corto respiro attuate dalla direzione

aziendale, tese a mantenere gli equilibri di bilancio e i ricavi agendo prevalentemente sul

contenimento dei costi. È evidente che ci apprestiamo a un confronto molto complicato ma

questo non ci spaventa , ribatte Antonio D’Alessandro , poiché da sempre

quest’organizzazione Sindacale, forte delle proprie idee e dei propri valori, è stata pronta al

confronto e al dialogo, ma qualora non si determinasse un cambiamento di rotta verso le

giuste attese delle lavoratrici e dei lavoratori, e l’Azienda continuasse in questa politica di

sacrifici per il personale di Poste Italiane S.p.A., dovremmo registrare la volontà aziendale di

negare qualsiasi forma di dialogo e di confronto costruttivo, non lasciando altri spazi se non a

quelli dello scontro.

Per le questioni evidenziate , conclude Antonio D’Alessandro , la CISL Poste chiede una

convocazione per la risoluzione degli evidenti problemi.>>