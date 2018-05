Larino: approntata la struttura, ora occorre aprire ad una Fiera nuova

LARINO. L’effimero delle ultime Edizioni della secolare Fiera d’Ottobre ha permesso di prendere atto della carenza di ogni traccia di mondanità e di valori commerciali nell’evento, tanto poco sono stati ravvisati questi aspetti in questa sorta di esposizione poco più ordinata (ed elegante) rispetto al solito mercato settimanale. Negli ultimi anni l’area agricola ha potuto incutere rispetto solo ad un visitatore immemore di altri tempi, non avendo mostrato alcunché di nuovo; e l’immagine di quanto v’è di più veemente, di operoso e di febbrile prodotto in Italia è rimasta associata a quella di un mero sudario gelido disteso su modelli di macchine d’annata. Con la nuova struttura, inaugurata di recente, ‘senza clangor di buccine’, la ‘vecchia’ Fiera larinese dovrebbe avere chiuso i battenti; ma non vorremmo che la Città fittizia di sempre, fatta di stuoie e di box, continuasse ad essere un morto agglomerato di cartoni e di simulacri legnosi.

Ove così dovesse essere, dovremmo pensare che manco tutto il danaro speso – grazie alla Regione - abbia saputo realizzare il sogno di un Paese e quella premonizione di un Re borbonico. Speriamo di no perché qualcuno potrebbe cominciare a capire che, anche per sognare, occorre avere le idee chiare; e che, perciò, non basta semplicemente collocarsi in un contenitore nuovo, per raggiungere ciò che si desidera. La struttura (1.800.000 euro) si estende su 1500 metri coperti e su di una pari superficie posta all’aperto dove, oltre ad una capace area di parcheggio, sarebbe possibile insediare altri espositori. Una capace biglietteria opera su 25 mq. L’opera è stata realizzata su terreni comunali, proprio alle spalle degli eterni impianti sportivi, come a suo tempo suggerito dall’allora Capo dell’Ufficio tecnico comunale Salvatore Pascarella. In tal modo è stato realizzato un notevole risparmio di spesa che ha permesso al progettista di sbizzarrirsi in opere di bioarchitettura condotte secondo le più recenti tendenze.

L’esposizione era oramai diventata uno spettacolo per spiriti torpidi, messo su da un Comune-fantasma aduso a fare apprestare, solo all’ultimo momento, colonne di cartapesta ed architravi di plastica da smontare per essere tenuti in piedi sino all’ennesima illusione dell’anno appresso, finendo con il concretare ancora uno spazio effimero che difficilmente avrebbe regalato un solo punto di gradimento ad un evento che – invece - si approssima al traguardo dei tre secoli. Una manifestazione con ascendenze del genere non poteva ridursi ad essere semplicemente una festa collettiva, un diversivo buono al massimo a superare la mediocrità quotidiana, con visitatori che vi si rifugiavano solo per combattere la noia dei giorni comuni e per ricordare i beati tempi della propria gioventù quando, “ancora sani e snelli, soleano danzare intra di quei ch’ebber compagni dell’età più bella” . E’ stato così che le ultime edizioni sono diventate una sorta di “palestra dell’ardimento” col personale comunale utilizzato in incongrui servizi quali la bigliettazione degli ingressi al campo.

Ora è importante capire come si voglia utilizzare una struttura unica nella regione; ma non ci pare che chi sta lasciando Palazzo ducale abbia le idee chiare. Il luogo verrebbe datoa “disposizione di chiunque ne volesse fare richiesta, innanzitutto quale vetrina per esporre i prodotti molisani, dell’agroalimentare regionale, ma anche per eventi culturali, musicali e sportivi. Verrebbe da domandarsi: ma come, vengono spesi 1.800.000 euro per fare, sporadicamente, cose simili?

Mancherebbe solo un ‘mak-pi 100’ per gli studenti delle scuole superiori per essere al completo. Ma non basta, perché altri rincarano all’unìsono: "La più importante opera pubblica realizzata in città nell’ultimo ventennio, destinata ad ospitare non solo la storica Fiera d’Ottobre, ma ogni altra manifestazione che necessiti di grandi ed attrezzati spazi polivalenti”. Abbiamo invece sentito aprire orizzonti più ampi sui ‘social’dove pensano ad eventi fieristici veri e propri, pure escludendo l’apprestamento di enti-fiera, considerati troppo onerosi. Il fatto è che un Comune non può organizzare manifestazioni commerciali quando manco riesce a tenere aperta l’Anagrafe ogni giorno per carenza di personale. Perciò occorre capire che, per gli eventi fieristici, è necessaria una struttura apposita in grado di organizzare almeno un paio di fiere al mese. E l’indotto sarebbe tale da non temere le spese per l’amministrazione degli eventi.

Claudio de Luca