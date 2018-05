Operai al lavoro in via Magellano, voragine causata da un difetto strutturale

TERMOLI. Preso atto della situazione, su via Magellano è stato predisposto un intervento d'urgenza. Gli operai sono stati al lavoro per l’intero pomeriggio. Abbiamo sentito il dirigente dei Lavori pubblici, Gianfranco Bove, che ci ha riferito come la voragine si è creata perché le condotte delle acque piovane sono state all’epoca posizionate in modo parallelo al piano stradale di una strada con pendenze di circa il 15% in alcuni tratti, in pratica per difetti costruttivi e di progettazione.

Gli operai sono al lavoro ancora nella giornata di oggi.