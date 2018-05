Carenza di personale negli ospedali, proclamato lo stato di agitazione

CAMPOBASSO. Da una parte c’è l’Asrem che cerca di rendere esecutivo il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera, dall’altra le organizzazioni sindacali che denunciano la carenza di personale.

Tra queste, la Fials, che ha proclamato lo stato di agitazione.

«Denunciamo la grave situazione di disagio e di malessere che si è venuta a creare presso gli ospedali regionali per la mancanzadi personale sanitario, personale ausiliario ed Oss, personale tecnico (in particolare autisti di autoambulanza) e personale amministrativo nella quasi totalità dei servizi, causando la mancata fruizione dei riposi, l’effettuazione di doppi turni,straordinario eccessivo, numero spropositato di reperibilità , mancata fruizione delle ferie riferite anche agli anni precedenti, oltre al mancato pagamento della produttività collettiva riferita agli anni 2016 e 2017, tutto ciò in difformità da quanto previsto dal Ccnl.

Tale situazione ha determinato una totale sfiducia nel personale nei riguardi dei vertici Asreme della politica, in quantola quasi totalitàdelle trattative poste in essere non hanno trovato alcun riscontro pratico.

La forza lavoro del personale, deve essere gestita per soddisfare il bisogno della salute del cittadino o il declino è inevitabile, ma non per colpa dei lavoratori che quotidianamente continuano a dare il massimo per fornire una idonea assistenza ai pazienti ma per colpa di chi ha fatto della sanità un confronto di natura “politica-elettoralistica” senza una seria programmazione.

La carenza di personale è un fatto grave che logora in modo evidente il professionista: è noto, infatti, che il lavoratore costretto a costante stress perde lucidità ed è più incline all’errore.

Intanto i piani operativi, di fatto, hanno smantellato gli ospedali molisani, basti pensare che l’ospedale Cardarelli in un colpo solo si è visto cancellare: neurochirurgia, malattie infettive, geriatria, oculistica ed otorino e dimezzato il numero dei posti letto di ortopedia e urologia.

Gli altri due ospedali maggiori di Termoli ed Isernia che, in egual modo sono stati ridimensionati, allo stato attuale, appaiono paragonabili ad ospedali territoriali con funzioni assai limitate.

Per i motivi su esposti e per tante altre questioni irrisolte compreso l’assunzione di personale a tempo indeterminato, a tutela degli operatori e dei cittadini molisani costretti a ricorrere a taluni cure in ospedali di fuori regione, questa organizzazione sindacale proclama lostato di agitazione del personale e intima un eventuale sciopero da concordare eventualmente anche con le altre organizzazioni sindacali rappresentative nella sanità».