Licenziamento lampo, ma dopo 30 mesi ferite ancora aperte

TERMOLI. Un licenziamento avvenuto ormai due anni e mezzo fa, piuttosto clamoroso, a dire il vero, ma che il diretto interessato vive ancora come una profonda ingiustizia.

La Fis SpA, una delle tre aziende a rischio di incidente rilevante del nucleo industriale di Termoli, a fronte di investimenti milionari e diverse decine di nuove assunzioni, ha deciso oltre due anni fa di fare a meno del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp) del posto, il dottor Nicandro Granito. Un improvviso esubero gestito con l’accorpamento di questa figura in un unico responsabile del settore sia per Termoli che per la casa madre di Montecchio Maggiore (VI), prediligendo il lavoratore veneto a quello molisano, non solo ma ha preferito al Granito un altro lavoratore sempre della casa madre come responsabile della formazione per entrambi i siti.

Cosa mi dice in proposito?

«Mi hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo, per riorganizzazione dei settori sicurezza e formazione e riduzione dei costi in questi due settori di cui, guarda caso, mi occupavo io a Termoli. Se volevano risparmiare davvero tenevano me visto che ero sempre sul posto e svolgevo sia il ruolo di Rspp che di Formatore della sicurezza (con circa 2000 ore come docente), senza spese di trasferta, viaggi, vitto e alloggi sostenute dall’azienda sia per i due responsabili che per una nuova lavoratrice assunta al servizio Sicurezza, Salute e Ambiente (Ssa), poco dopo il mio licenziamento, ormai in pianta stabile nell’ufficio Rspp di Termoli... E poi, tutti i lavoratori scelti al mio posto hanno meno anzianità di me e situazioni familiari migliori della mia»

Una situazione difficile per un ultra cinquantenne?

«Direi proprio di si, con una moglie e due figli a casa, può immaginare…»

Quindi lei intende dire che le motivazioni del suo licenziamento sono altre?

«Dico semplicemente che si capisce benissimo come stanno le cose e che l’azienda gode di ottima salute. Pensi che oltre al nuovo impianto di Termoli, che costerà finito quasi cento milioni di euro, oltre alle diverse decine di assunzioni che sono avvenute e che avverranno, hanno anche acquisito a fine 2016 una nuova azienda, ora Fis Lonigo, sempre in provincia di Vicenza, con oltre trecento dipendenti ed hanno da poco stanziato un investimento da 45 milioni di euro per un’altra azienda di proprietà in Canada, la Delmar Chemicals. Ma secondo lei, un’azienda così strutturata riorganizza proprio i due settori di cui mi occupavo io a Termoli e lo fa alla vigilia di Natale, in maniera così silenziosa e senza i passaggi dovuti? Con un unico licenziamento, tra l’altro al servizio sicurezza, salute e ambiente a fronte di diverse decine di assunzioni ed un nuovo impianto da circa 100 milioni di euro? E poi, non solo ero l’unico responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a Termoli ma anche il formatore della sicurezza e sono stato licenziato, mentre in uno stesso settore, sempre a Termoli, ve ne sono due di responsabili e lì nessuna riorganizzazione? Sono convinto che anche il momento è stato ben studiato: la vigilia di Natale, quando l’attenzione generale è minima … Con il senno di poi, posso aggiungere che il loro progetto parte da lontano quando negli ultimi due anni (2014 e 2015) hanno preteso da me, come due degli obiettivi del mio premio annuale:

1) la formazione e l’autonomia di un lavoratore, tuttora al servizio Prevenzione e Protezione della FIS di Termoli, che prima del 2014, non aveva nessuna precedente esperienza specifica nel settore sicurezza né tantomeno precedenti esperienze lavorative sull’impianto di produzione;

2) l’inserimento ex novo di tutte le scadenze dei settori di cui mi occupavo, comprese le scadenze AIA, nel data base di un software con cui stabilivo anche il periodo di preavviso e la funzione interessata che doveva ottemperare all’obbligo, aggiornando di volta in volta i dati.

Per non parlare della richiesta dell’elenco di tutte le attività extra mansione di cui mi occupavo, che il direttore di Termoli ha avanzato nei miei confronti nella prima metà del 2015. Tutti elementi necessari per perseguire senza problemi uno scopo ben preciso: il mio licenziamento. Quindi non era solo un caso che negli ultimi due anni non partecipavo più ai corsi di aggiornamento per RSPP, nonostante le mie segnalazioni di corsi specifici anche gratuiti; alla fine per partecipare ad uno di questi corsi ho dovuto prendere le ferie».

A suo avviso è stato corretto o no?

«Le dico questo: se il mio licenziamento è paradossalmente la diretta e improvvisa conseguenza delle autorizzazioni che hanno dato il via alla costruzione del nuovo impianto, perché non mi hanno comunicato subito questo epilogo visto che l’iter per le pratiche autorizzative era stato avviato almeno due anni prima? Consideri anche che il 22 dicembre 2015 ho partecipato in qualità di Rspp a ben due riunioni: una dei quadri con il direttore generale e un’altra tecnica per la definizione di lavori che si sarebbero dovuti effettuare durante la fermata natalizia. Poi il giorno dopo, il 23 dicembre, nel primo pomeriggio, al rientro dalle ferie, dopo aver timbrato il mio badge, sono stato bloccato in portineria per circa 30 minuti e da quel momento in poi non mi è stata più data la possibilità di riprendere il lavoro, tutto questo prima che mi arrivasse a casa la loro lettera di licenziamento, cosa che è specificatamente vietata dalla legge Fornero, pena la nullità del licenziamento stesso. Successivamente ho saputo da alcuni rappresentanti dei lavoratori (RSU) che, nella mattinata del 23 dicembre, avevano ricevuto dall’azienda un documento datato addirittura 21.12.2015, con cui veniva loro comunicata questa riorganizzazione dei due settori di cui mi occupavo, ma non il mio licenziamento e infatti, in quella riunione, i rappresentanti dei lavoratori venivano verbalmente rassicurati dall’azienda sulla mia ricollocazione in altra mansione. Un comportamento a dir poco discutibile, visto che la lettera di licenziamento era stata spedita proprio quella mattina a mezzo raccomandata».

Parrebbe sia stato licenziato verbalmente.

«I fatti sono evidenti: da quel pomeriggio del 23 dicembre 2015 non ho più potuto riprendere il mio lavoro. La loro raccomandata mi è stata recapitata solo il giorno dopo. Mi permetta di fare una considerazione: a Termoli sono insediate tre industrie a rischio di incidente rilevante, tra cui la Fis, ma solo le altre due (Momentive Performance Materials Specialties e Performance Addittives Italy) hanno il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp)sempre sul posto e questo è una garanzia per il territorio stesso e penso dovrebbe essere lo standard; mentreal momento, qualsiasi questione importante di sicurezza che può determinare una variazione del livello di rischio noto, può accadere alla Fis tanto quando il Rspp è a Termoli che quando è a Montecchio. Non dimentichiamo il recente incidente avvenuto nello stabilimento termolese il 13 gennaio di quest’anno, che ha avuto addirittura come conseguenza una interruzione della produzione per circa un mese.

A tal proposito voglio prendere come esempio anche un recente bando della Provincia di Campobasso (Protocollo Interno N. 39799/2015 del 28.12.2015) per l’assegnazione dell’incarico di Rspp, in cui l’ente Provincia pretende la reperibilità tempestiva del professionista, in caso di questioni importanti di sicurezza, oltre alla sua domiciliazione presso la città di Campobasso. E stiamo parlando di un ente locale con un livello di rischio generale inferiore a quello di un’azienda tipicamente definita a rischio di incidente rilevante (Rir). Inoltre, l’art. 31 comma 7 del D.lgs 81/08 precisa che nelle aziende a rischio di incidente rilevante il Rspp deve essere interno e questa prerogativa, secondo esperti che hanno direttamente partecipato proprio alla stesura del D.Lgs.81/08, coincide con la garanzia della presenza del RSPP in queste aziende, ad esempio per almeno 20 ore settimanali. Voglio poi precisare a mia volta che la legge non prevede nella fattispecie un facente funzione, ma “il” Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione».

Perché ha deciso di far venire fuori la sua storia solo oggi a distanza di oltre due anni dal provvedimento?

«In molti mi hanno sconsigliato di far uscire la storia… ed io, per rispetto a due persone dell’azienda che purtroppo sono venute a mancare, ho aspettato che la FIS apprezzasse questo mio silenzio e rivedesse la sua posizione, ma non lo ha fatto ed ora è necessario che si porti rispetto a me e alla mia famiglia, perché ho 56 anni e non ho un lavoro, pur avendolo svolto sempre con passione e dedizione per la massima tutela dell’azienda rispetto agli obblighi di legge. Pensi che dopo il licenziamento mi è stato riconosciuto dalla Fis un premio pari al 90% degli obiettivi prefissati per l’anno 2015. Non avrei mai immaginato che precisi elementi necessari per il conseguimento proprio di quel premio in realtà sarebbero serviti per realizzare il mio licenziamento…Forse sarebbe stato meglio per me divulgare la storia subito, ma questa cosa, ripeto, non è stata apprezzata…Di positivo posso dire che le soddisfazioni professionali non sono mancate nel corso della mia attività di RSPP alla FIS (quasi otto anni), come ad esempio: il rinnovo per ben due volte del Certificato Prevenzione Incendi (CPI); la positiva verifica, a fine 2013, da parte della commissione ministeriale per la corretta gestione in azienda dei lavori in spazi confinati; un viaggio premio all’estero che una famosa azienda del settore sicurezza mi aveva offerto, invito poi da me declinato per motivi di trasparenza; una collaborazione con l’Università del Molise come correlatore di una tesi di laurea sul Piano di Emergenza. Ma la soddisfazione più grande è stata vedere un mio lavoro riportato dal legislatore come esempio dimostrativo in uno degli allegati della nuova Seveso 3 (D.Lgs 105/2015)».

Ha impugnato il licenziamento, vero?

«Certamente, anche se non avrei mai pensato di arrivare a questo punto dopo 24 anni di lavoro passati alla Fis e soprattutto non avrei mai immaginato di restare senza un lavoro a quasi 54 anni. Oggi a 56 è veramente dura…»

Cosa pensa in generale della sicurezza in Italia?

«Penso che si debba insistere nel cercare di creare ed implementare una cultura della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e non solo. La sicurezza deve essere un modo di pensare che abbiamo sempre anche quando siamo a casa. Purtroppo i dati di questi primi mesi del 2018 sono allarmanti: non è possibile che a 10 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08), siano in aumento i morti sul lavoro. Qualcosa non torna…»