«Nel fine settimana non si deve lavorare», sciopero di due ore alla Fca

TERMOLI. «Alla Fiat Fca di Termoli continuano gli scioperi indetti dalla Flm Uniti Cub per il sabato e la domenica; in alcune ute l’adesione è risultata altissima, grave atteggiamento di capi e responsabili che chiamano in ufficio alcuni scioperanti». Lo affermano gli attivisti del Soa, il Sindacato operati autorganizzati.«Quando lo sciopero è costruito direttamente dai lavoratori gli effetti sono devastanti contro le politiche anti operaie Alcuni lavoratori che hanno scioperato, però, ci hanno riferito di esser stati chiamati in questi giorni dai loro Capi e responsabili operanti per un interrogatorio in merito alla loro scelta di partecipare a questa lotta.

Simili interventi hanno oggettivamente una valenza intimidatoria che non può passare sotto silenzio e ci costringono a reagire rafforzando le iniziative di sciopero!Il messaggio di FLMUniti sarà quindi ancora più chiaro e più forte se si continuerà a persistere con tali pratiche verso i lavoratori senza escludere il ricorso alle vie legali. Intanto la FLMUniti-CUB indice anche per questa settimana lo sciopero nello stabilimento Fca di Termoli con le seguenti modalità’: le ultime due ore di ogni turno, dal secondo di sabato, al primo di domenica, compreso il notturno. Per la sicurezza e per dei giusti riposi psicofisici per tutti i lavoratori, anche a favore della vita familiare e sociale. Contro le politiche del precariato, Jobs act e la mobilità dei lavoratori nei vari stabilimenti, allontanati dalle loro realtà produttive e territoriali. Per una democrazia reale di partecipazione e di adesione, per una rappresentanza sindacale libera all’interno dell’azienda. Andiamo avanti!»