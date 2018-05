Nuovo contratto degli enti locali: tutto quanto avreste voluto sapere

TERMOLI. Aumenti in busta paga e arretrati pesanti a partire da giugno per i dipendenti della Regioni, dei Comuni e della Sanità che, dopo nove anni di attesa, sono giunti alla fine del blocco della contrattazione e possono festeggiare la firma dei rispettivi Contratti nazionali di lavoro. La sottoscrizione per gli anni dal 2016 al 2018 dei comparti Funzioni locali e Sanità è arrivata dall'Aran e la Corte conti ha dato il suo ‘placet’ contabile. I contratti traducono in cifre l'accordo stipulato tra Governo ed organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 che prometteva agli Statali aumenti medi mensili di 85 euro. Così è stato anche grazie al cosiddetto «elemento perequativo» che finanzia parte degli aumenti mensili e decresce con l'aumentare della qualifica.



Si parte dai 52 euro di aumento (più 29 euro di quota perequativa) per le categorie più basse fino ad arrivare ai 90 euro di aumento della categoria D6 (con soli 2 euro di perequazione). Ma al di là degli aumenti mensili, i dipendenti degli enti locali e delle Regioni potranno festeggiare anche pe gli arretrati in arrivo con la busta paga di giugno. L'assegno ‘una tantum’, maturato per il periodo 1° gennaio 2016-31 maggio 2018, andrà da un minimo di 592,50 euro per la fascia A1 ad un massimo di 883,10 euro per la fascia D6. Un dipendente medio (categoria C1) si porterà a casa 669,80 euro di arretrato e vedrà crescere lo stipendio tabellare mensile lordo da 1.621,18 euro (Contratto 2008/2009) ad 1.695,34 del tabellare mensile lordo in vigore dal 1° aprile 2018, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale (in questo caso pari a 12,16 euro). Ai nuovi importi si arriva sommando, agli aumenti 2016 e 2017, quello pieno conseguito a decorrere dal 1° marzo 2018. Dal 1° aprile 2018 il nuovo tabellare assorbe anche l'importo mensile dell'indennità di vacanza contrattuale. Gli arretrati saranno calcolati sommando il valore dei vari ratei di aumento per il numero di mensilità interessate (comprensive di tredicesima) a cui si aggiungono tre mesi di elemento perequativo (marzo, aprile e maggio 2018).

Anche nella Sanità, come negli altri comparti della P.a., gli aumenti medi saranno nell'ordine di 85 euro mensili (si andrà, quindi, da un minimo di 80,50 euro ad un massimo di 94,80) a cui vanno aggiunti in media 480 euro di arretrati (da un minimo di 361,50 euro a un massimo di 651,40 euro). «Dopo quasi dieci anni, attraversati dal blocco della contrattazione e da politiche regressive sul lavoro pubblico segniamo la fine di questa lunga attesa», ha commentato la segretaria generale della Fp Cgil. «Rimettiamo in moto un processo che dà preminenza alla contrattazione ed alla valorizzazione del lavoro pubblico, cancellando definitivamente la legge Brunetta». «Il pagamento degli arretrati, gli aumenti concordati e i nuovi strumenti di tutela previsti dai contratti daranno un sostegno importante al potere d'acquisto dei salari», ha osservato la Segreteria generale della Cisl- Fp che chiede l'avvio immediato dei lavori della Commissione paritetica per affrontare il tema della classificazione del personale.

Di seguito la tabella con gli importi lordi, divisiper fasce di livello dei dipendenti, validi a partire dal 1° aprile 2018:

Fascia Importo annuo D7 31.138,84 euro D6 29.638,84 euro D5 27.723,70 euro D4 26.538,88 euro D3 25.451,86 euro D2 23.220,05 euro D1 22.135,47 euro C6 23.543,20 euro C5 22.903,20 euro C4 22.086,11 euro C3 21.409,82 euro C2 20.829,26 euro C1 20.344,07 euro B8 21.248,24 euro B7 20.788,24 euro B6 20.019,10 euro B5 19.669,91 euro B4 19.343,80 euro B3 19.063,93 euro B2 18.333,93 euro B1 18.034,07 euro A6 18.661,97 euro A5 18.341,97 euro A4 17.970,54 euro A3 17.656,56 euro A2 17.290,31 euro A1 17.060,97 euro.

Claudio de Luca