Cantiere in via Magellano Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. L’imbuto di via Magellano, strada in salita che permette di uscire dal lungomare Nord Cristoforo Colombo per sfociare nel quartiere Sant’Alfonso, in via Mascilongo, è stato riaperto al traffico provvisoriamente, per evitare problemi nell’ultimo weekend di maggio.

Ma i lavori non sono terminati e riprenderanno domattina presto, così come una nuova limitazione della circolazione, che potrebbe però non essere interrotta completamente, ma aperta con spazio limitato.

Insomma, l’intervento di riparazione del cedimento della strada, altro che buca, è profondo, causato da un difetto strutturale sullo scolo delle acque posizionato in adiacenza alla strada nonostante una pendenza forte del 15%.

Abbiamo chiesto lumi all’ingegner Gianfranco Bove, dirigente dei Lavori pubblici, che sta coordinando questo cantiere in emergenza.

«Per adesso via Magellano è stata messa in sicurezza e quindi l’abbiamo riaperta, ma ne ho ordinato lo spurgo delle griglie, oltre alla formazione di banchine per ciclisti senza quelle inutili griglie, contiamo di ultimare il lavoro entro lunedì, la riapertura provvisoria terminerà lunedì al mattino presto, anche se stiamo valutando di lavorare a carreggiate limitate ma non chiuse».