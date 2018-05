TERMOLI. Questa mattina si è svolta la cerimonia del taglio del nastro per la G.S.Travel "D.S.C. Zenit” che collega Termoli alla Croazia. Tante le personalità presenti, su tutte l'Ambasciatore croato in Italia, Jasen Mesic, mentre per la regione vi erano l'assessore Vincenzo Niro, il sindaco della città di Termoli Angelo Sbrocca, il comandante della Capitaneria di Porto Sirio Fraiè, il capitano di vascello Donato De Carolis, i dirigenti rappresentanti delle forze dell'ordine di Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili del fuoco e Polizia Municipale e a moderare gli interventi l'editore termolese Stefano Leone.

Belle e significative le parole da parte dell'Ambasciatore croato Mesic rivolte all'imprenditore marittimo Domenico Guidotti: "Domenico - ha detto il diplomatico- questa nave che da oggi collegherà le due sponde del mare Nostrum da Termoli e Civitanova alle nostre belle isole croate, sarà un segnale che rafforza ancora di più l'amicizia tra i due stati che si affacciano sull'Adriatico, e ti posso garantire che ad attendere l'arrivo di questo natante in Croazia non ci sarà tutta questa gente come è qui oggi, ma ciò che accadrà di certo è che ci sarà sempre una persona che tenderà il braccio per raccogliere la tua cima."

Tanti gli applausi fragorosi a questa affermazione dell'Ambasciatore che ha poi aggiunto: "Io sono anche archeologo e sub, ho partecipato a molte ricerche di relitti affondati in guerre anche antiche, ma di una cosa ti posso assicurare: non parteciperò mai alla ricerca dello Zenit!"

Tutti gli altri interventi sono stati all'insegna dell'in bocca al lupo per questa nuova avventura e nuova impresa marina, orgoglio della nostra città che prenderà ufficialmente servizio giovedì 31 maggio e concluderà i viaggi da Termoli il 9 Luglio pv per poi cominciare come da contratto da Civitanova Marche il 14 Luglio fino al 25 Agosto.

Il Catamarano può trasportare 330 passeggeri, viaggia ad una velocità di crociera tra i 20 nodi, ma può raggiungere a pieno carico anche dai 32 ai 34 nodi. Molto emozionato Domenico Guidotti, giovane imprenditore della dinastia dei marittimi Guidotti, marchigiani di origine, ma termolesi a tutti gli effetti.

Dopo i ringraziamenti a tutti i presenti, tra cui anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto Nautico Tiberio e dell'Alberghiero Federico di Svevia e la presentazione dell'equipaggio comandato dal capitano Listorto, si è passati al rito religioso della benedizione del natante che è stato affidato a don Gianfranco Mastroberardino il quale, prima di officiare, ha voluto anche lui dire due parole di sincero augurio a Domenico e alla sua famiglia, gente capace e lungimirante e questo catamarano ne è la prova evidente della loro efficientissima imprenditorialità marittima.

Dopo la benedizione e il varo ufficiale dello Zenit, non si può che augurare “buon vento” al catamarano, all'equipaggio e all'armatore.