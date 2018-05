Rinascere a Tenerife: la storia della termolese Ivonne Maltese

TERMOLI. Si sa, molti giovani soprattutto del sud, sono costretti ad andare via dai loro luoghi di origine per mancanza di posti di lavoro e di iniziative da parte di politici ed enti locali. Prendiamo per esempio una ragazza di Termoli che non si è mai persa d'animo e appena ottenuto il famoso pezzo di carta, non ha aspettato che un lavoro le piombasse addosso, ma da vera combattente ha preso il toro per le corna e così da oltre 20 anni, la simpatica e graziosa Ivonne Maltese si è trasferita a Tenerife dove oggi lavora nel Centro de salud DKV, primaria compagnia di assicurazione tedesca e nel suo ufficio di Gerente del Centro si occupa di molteplici situazioni legati al mondo assicurativo e della salute.

Ivonne è davvero molto soddisfatta di questa sua attività e ormai conosce perfettamente la realtà delle isole spagnole e in 20 anni non è mai rimasta con le mani in mano come molti italiani residenti lì. La stessa Ivonne ci dà delle indicazioni per tanti giovani sfiduciati che vogliono sbarcare il lunario all’estero come ha fatto lei: tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 ci sono state 10.000 opportunità di lavoro oltre alla grande chiamata di circa 10.000 posti di lavoro nelle strutture pubbliche canarie, dove la qualità del proprio curriculum e il perfil inserito nella banca dati del Servicio Canario de Empleo farà la differenza nell’ottenimento del lavoro. Altra cosa importante segnalata sarà il calendario corsi per disoccupati, pubblicati sul sito dal 15 dicembre 2017 sino a tutto settembre 2018 e che sono molto focalizzati sul turismo e sulle lingue.

Inoltre da tenere sotto controllo nelle prossime settimane il sito internet del SCE e la sua pagina Fb con circa 48.000 seguidores dove vengono pubblicate anche altre offerte di lavoro. Ci sono circa 10 centri del Servicio Canario de Empleo, tre al sud e altri 10 sparsi per il nord, per iscriversi basta avere un indirizzo nella zona di competenza del singolo centro e non è necessario l’empadronamiento.