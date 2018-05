Studenti dell'Alberghiero al MotoGp del Mugello

TERMOLI. Questa mattina, sei ragazzi dell'IPSEOA F. Di Svevia di Termoli, sono partiti alla volta di Borgo San Lorenzo/Circuito del Mugello.

Tre saranno impegnati nel servizio di sala e tre in cucina presso l'area hospitality del team Gresini Racing.

I sei giovani partecipano ad un percorso di alternanza scuola-lavoro che va avanti da tre anni e prende vita in occasione dei Gran Premi d'Italia a giugno e di San Marino a settembre. Il progetto, infatti, promosso dall'associazione Molise Gourmet con la particolare collaborazione dell'Istituto Alberghiero termolese, procede ormai dal 2015 grazie agli chef "resident" molisani Antonio Trotta, che attualmente cura l'area hospitality HRC e Paolo D'Andrea tutt'ora impegnato con Gresini Racing.

Visibilmente carichi di adrenalina, i ragazzi, questa mattina presto, sono stati accompagnati a prendere il treno dal presidente di Molise Gourmet e docente di cucina Francesco Augusto Granchelli e dal segretario Michele Ciarlariello. Laura Brandone, Dia Pathe, Daniel Iacobbe, Giovanni Nanni, Fabio Ronzitti e Antonio Musacchio i nomi dei fortunati ragazzi scelti tra i più meritevoli dai loro docenti, di concerto con l'associazione Molise Gourmet.

In questo periodo, che trascorreranno al Mugello in occasione del MOTO GP D'ITALIA dal 29 maggio al 4 giugno, sarà possibile seguirli sulla pagina ufficiale Facebook Molise Gourmet dove verranno pubblicate giornalmente le immagini della loro esperienza. Dalla Dirigente dell'IPSEOA Maria Chimisso un grande "in bocca al lupo" ai sei alunni che avranno il compito di continuare a portare in alto il nome del prestigioso Istituto Alberghiero di Termoli.