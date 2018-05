Cobas, sciopero il 1 giugno negli stabilimenti Fiat-Fca

VAL DI SANGRO. "A tutte le lavoratrici e lavoratori di Fca e indotti, a tutti i cittadini dei diversi territori in cui sono presenti gli stabilimenti Fca, a tutti i movimenti territoriali e nazionali, a tutte le forze sindacali presenti in Fca rivolgiamo il nostro appello perché si organizzi una mobilitazione nazionale per il giorno 1 giugno 2018. Ormai è certo che il prossimo piano disindustriale Fca prevederà la cessazione della produzione di vetture di gamma medio/bassa negli stabilimenti italiani.

Le indiscrezioni giornalistiche che riportano le dichiarazioni di Marchionne sul futuro di Fca nel nostro paese non lasciano molti dubbi su eventuali previsioni ottimistiche. Dopo più di un secolo di produzione di autovetture utilitarie si punterà per il futuro alla realizzazione di modelli di gamma alta. Quanto più volte denunciato sta per concretizzarsi, i modelli che hanno garantito a Fiat prima e Fca poi di sopravvivere alla crisi industriale degli ultimi decenni non si faranno più in Italia.

Poco è importato al padrone se per garantire la propria salute economica abbia sfruttato gli operai, togliendo loro tutti i diritti: ciò che interessava alla famiglia era resistere.

Adesso che il limone è stato spremuto fino all'ultima goccia, che tanti lavoratori si sono spaccati la schiena per garantire il benessere di poche decine di persone, arriva questa manovra di smantellamento generale.

Tutti sappiamo che non ci sarà posto per decine di migliaia di lavoratori Fca nel prossimo piano disindustriale, lavoratori che - va ricordato - stanno già soffrendo da anni i sacrifici imposti dal padrone, anche in termini economici. Con la produzione in Italia di soli SUV e berline di lusso si perderanno migliaia di posti di lavoro, e questo non possiamo permettercelo.

E inutile fare l’elenco stabilimento per stabilimento del numero di esuberi, ognuno di noi che vive la propria realtà sa esattamente quanti lavoratori salteranno con il nuovo piano disindustriale.

Il primo giugno, a Balocco, verrà sferrato un colpo durissimo alla classe metalmeccanica italiana, chi rimarrà a lavoro dovrà subire ulteriori pressioni e ricatti, chi verrà mandato a casa dovrà fare i conti con il dramma della disoccupazione.

Oggi forse potrebbe essere già tardi per riprendere in mano un minimo di lotta per la sopravvivenza nostra e dei nostri colleghi, però dobbiamo provare a reagire. È arrivato il momento di unire le forze operaie, sociali e sindacali per organizzare un primo appuntamento il primo giugno, un appuntamento che non può essere soltanto la dimostrazione che esistiamo, servirebbe veramente a poco, ma deve lanciare un messaggio di grande protesta, di determinazione a proseguire in un percorso di lotta che andrà avanti fin quando non vedremo riconosciute tutte le nostre ragioni.

Invitiamo quindi tutti i sindacati a proclamare per il giorno 1 giugno 8 ore di sciopero a turno in tutti gli stabilimenti Fca e indotti. Invitiamo tutti i lavoratori e i cittadini che potranno raggiungere Balocco il giorno 1 giugno ad unirsi alla manifestazione che gli operai autorganizzati Fiat Fca stanno organizzando per quella occasione.

Tutti noi sappiamo quanto il momento sia delicato, la storia ci insegna che soltanto lottando tutti insieme contro il padrone possiamo provare a sconfiggerlo, divisi ci aspetta un futuro di sconfìtte, così come divisi stiamo affrontando un presente da sconfitti. Mettiamo da parte le spaccature sindacali e facciano vedere di che pasta sono fatti gli operai quando marciano gli uni affianco agli altri."

LA MOTIVAZIONE:

"Marchionne il 1° giugno presenterà a Ballocco (VC) il piano industriale FCA per i prossimi anni. Anticipazioni di quanto dirà in quella occasione ci sono già state, tutte pesanti e fin troppo chiare. Nessun veicolo, nessun prodotto di gamma medio-bassa verrà più prodotto non solo a Torino e cintura, ma nemmeno in Italia. Anche Pomigliano avrà vita breve, perché la produzione della Panda sarà presto spostata in Polonia. Quasi tutti gli altri stabilimenti in Italia vanno a singhiozzo, e la fine coatta del motore diesel prevista entro pochi anni avrà conseguenze anche per quelle poche realtà (Sevel di Val di Sangro, Pratola Serra) che oggi producono.



A Torino, mentre a brevissimo cesserà la produzione della Mito e mentre la Levante, avviata nel 2016, sta già avviandosi al tramonto, nessun nuovo modello è all’orizzonte, nessuno lo sta progettando. Dei poco più di 3000 dipendenti che sono ancora ufficialmente “occupati” alle Carrozzerie di Mirafiori, un accordo sindacale firmato con il consenso di tutte le sigle collaborative (Fim,Uilm, Fismic, Ugl) e concertative (Fiom) ha stabilito che 1050 dipendenti (più di un terzo) dovranno essere fatti fuori progressivamente e per questo spostati allo stabilimento di Grugliasco, stratagemma per fruire ancora di scampoli di ammortizzatore sociale e protrarre F agonia. Irreversibile il non ritorno, né a Mirafiori né in produzione, andranno in aula o in reparto a fare formazione per recuperare “occupabilità”, frase ipocrita per dire che dovranno andare a cercare lavoro altrove e accettare la loro fine con un incentivo, o con in alternativa il pagamento del costo dell’anticipazione Ape se abbastanza prossimi alla pensione.

Quelli che resteranno nello stabilimento dovranno produrre qualcosa, ma cosa non si sa, e saranno circa duemila, sempre di meno e sempre più in balìa delle reiterate promesse dell’Amministratore delegato di un lavoro che difficilmente ci sarà, di una promessa di “Torino polo del lusso” che è tutta nel vento delle parole di Marchionne ma che contrasta e stride con la realtà di uno stabilimento che è diventato ormai enorme in quanto a spazi vuoti e insostenibile rispetto a qualsiasi prospettiva di vera occupazione. E anche alla Maserati di Grugliasco cassa integrazione ed esuberi già presenti.

FIAT- FCA a quanto pare continua a scegliere la strada della menzogna ed a scaricare il costo delle sue scelte su lavoratrici e lavoratori prima sfruttati e acciaccati dal lavoro di fabbrica, e poi fiaccati da anni di cassa, di salario ridotto a metà, di precarietà dell’esistenza e del futuro. Per poi continuare a fare profitti, oggi con la crescita finanziaria che arride a chi chiude e licenzia, domani con la speculazione edilizia su aree immense che appartengono alla collettività, e che non devono essere consegnate agli affaristi.

Comprendere la situazione non può servirci solo per consegnarla alla storia, ma per lottare oggi e subitonon consegnandoci ai programmi di Marchionne & C. Non abbiamo nessuna intenzione ne’ di rassegnarci né di metterci in fila per prendere qualche soldo e scappare. Fino all’ultimo vogliamo lottare e difendere la nostra dignità. Nessuno deve essere licenziato.

Questa non è una battaglia “sindacale”, ha contenuti e conseguenze che coinvolgono tutte e tutti coloro che vivono nel territorio, e dovrebbe coinvolgere anche quelle istituzioni (Regione, Comune, Ministeri) che negli anni passati sono sempre stati zerbino della Fiat e che oggi comunque tacciono. Sta a noi stanarli, impedire che se ne lavino le mani, ma per questo occorre esserci e mobilitarci."

Così, in una nota stampa, i Cobas