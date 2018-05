Altro che Marchionne, la Fiom risponde alla Fca col «Workers day»

TERMOLI. Nel giorno dell’Investor day della Fca, la Fiom-Cgil Abruzzo e Molise venerdì mattina alle ore 9.30, presso il Patto Territoriale di Santa Maria Imbaro, via Nazionale, ha organizzato un'iniziativa interregionale promossa dalla Fiom Nazionale in tutti gli stabilimenti Fca, Cnh e Magneti Marelli dal titolo Workers Day. L'iniziativa mette al centro della discussione il futuro di Fca in Italia e di conseguenza nei territori di Atessa, Termoli e Sulmona. I temi principali della discussione e delle rivendicazioni sono: l'occupazione, gli investimenti, l'innovazione, la contrattazione e la democrazia. La Fiom-Cgil. vista l'importanza dell'iniziativa e dei temi, invita a partecipare tutti i Parlamentari eletti in Abruzzo e Molise, i Rappresentanti delle regioni e i sindaci dei territori interessati. «Quale futuro?», si chiedono Michele De Palma, Gianni Rinaldini, Davide Bubico, Sandro Del Fattore, Alfredo Fegatelli, Giuseppe Tarantino, Davide Labbrozzi, Elvira De Sanctis e i delegati dei tre plessi industriali di Atessa, Termoli e Sulmona. Moderatrice la giornalista Leda D’Alonzo.

«A quattro anni di distanza dall'ultimo investor day - continua la nota - gli obiettivi di valorizzazione degli asset, di aumento degli utili e dei ricavi e di progressiva cancellazione del debito industriale sono stati raggiunti.

Non sono, invece, stati raggiunti gli obiettivi comunicati in tutti i piani industriali e occupazionali che si sono susseguiti, dal 2010 ad oggi. Come si può evincere dalle slides presentate oggi, non sono stati messi in produzione 15 modelli su 27 annunciati; sono state prodotte nel 2017 circa 750mila auto, mentre l'obiettivo era di arrivare a 1 milione e 400mila auto, quindi ne sono state realizzate la metà. E anche l'obiettivo della piena occupazione non è stato raggiunto.

In questi anni la Fiom è stata esclusa dal confronto, esclusa dalle elezioni dei delegati, ma nonostante tutto in tutte le elezioni libere la Fiom è la prima organizzazione sindacale in Fca, Cnhi e Magneti Marelli per il voto degli Rls, come nell'ultima consultazione nello stabilimento di Melfi.

La Fiom chiede l'apertura di un tavolo nazionale unitario con la direzione del gruppo per realizzare un accordo sul piano occupazionale che rioccupi tutti investendo negli enti centrali, a partire dalla ricerca e sviluppo, fino ai reparti produttivi. E' necessario cogliere il cambiamento. La Fiom ritiene essenziale che negli stabilimenti italiani siano allocate produzioni che vadano dal premium al mass market, dalle auto eco – gas, gpl, ibride ed elettriche - al self drive.

Da oggi inizia la mobilitazione per il lavoro, l'unione tra i lavoratori e la contrattazione», conclude la nota.