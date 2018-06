Il giorno più importante alla Fca: Marchionne svela i piani del futuro

TERMOLI. Quale futuro per lo stabilimento Fca di Termoli? Quale svolta verso il segmento Premium da parte di Sergio Marchionne? Domande alle quali oggi si darà (si spera) risposta nel cosiddetto Investor Day, dove il top manager che è in procinto di lasciare la guida del gruppo illustra il piano industriale dei prossimi 5 anni. Su questo appuntamento, dove ci sono aspettative enormi e anche qualche timore, vista la gamma di prodotti attualmente sfornati da Rivolta del Re, è intervenuto il numero uno della Fismic-Confsal, Roberto Di Maulo, che evidenzia come la Fca abbia il debito azzerato, ma la piena occupazione in Italia è un obiettivo ancora da raggiungere.

«Oggi il Ceo della Fca presenterà il nuovo piano dell’Azienda per i prossimi anni. Abbiamo grandi aspettative per l’Investitor Day di Balocco di domani. Tra i dati maggiormente positivi sicuramente ci sarà la notizia dell’azzeramento del debito, che potrà dare un importante impulso finanziario in vista degli investimenti che si renderanno necessari.

Tra gli annunci che ci creano problematiche c’è la sicura alienazione di Magneti Marelli e Comau che genereranno nuove risorse finanziarie, ma che ridurranno il perimetro industriale del gruppo. Soprattutto ora che c’è bisogno di competenze tecnologiche per il passaggio all’ibrido e all’elettrico, competenze oggi presenti in Magneti Marelli».

Il punto più complicato, spiega Di Maulo, «è il mancato raggiungimento della piena occupazione negli stabilimenti italiani prevista dal precedente piano per questo anno. Certo, sono state fatte molte cose. In questi quattro anni, la Fca ha generato oltre 5mila nuove assunzioni dirette in Italia e oltre il doppio considerando l’indotto di primo livello, ma il probabile annuncio dell’abbandono della produzione di vetture di massa in Italia e della produzione di motori diesel a partire dalle piccole cilindrate crea delle zone d’ombra che vanno chiarite al più presto, soprattutto, ove si tenga conto della fine delle possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali negli stabilimenti dove è maggiore la sofferenza. Così come abbiamo fatto insieme agli altri sindacati partecipativi nel 2010 e nel 2014, oggi occorre che l’azienda inizi a dare certezze produttive ed occupazionali al polo produttivo di Torino, agli stabilimenti dove si producono motori diesel (Cento e Pratola Serra), ma soprattutto che si dia risposta a Melfi che perderà la produzione della Punto e a Pomigliano che vedrà la fine della Panda entro gli anni di piano».

«La Fismic Confsal condivide la strategia aziendale di produrre in Italia solo vetture premium dei marchi Jeep, Maserati e Alfa, così come quella di passaggio a motorizzazioni ibride ed elettriche, ma chiediamo che a partire dalla presentazione del Piano di domani si diano certezze occupazionali ai lavoratori italiani che tanta parte hanno avuto sul rilancio del gruppo Fca nel mondo», conclude.