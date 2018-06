Parcheggi a pagamento estesi fino a mezzanotte, da oggi al 30 settembre

TERMOLI. Che bello parcheggiare a Termoli, specie dal primo giugno al 30 settembre. Beh, sì. Perché come la fiaba di Cenerentola le strisce blu si trasformano virtualmente in bianche solo dalla mezzanotte alle 8.29, perché dalle 8.30 a mezzanotte (e non più alle 22) si pagherà per lasciare l'auto in sosta. Ebbene sì, si sono aggiunte due ore.

Ma anche la data non coincide con la precedente gestione, poiché da oggi al 30 settembre e non più da metà giugno a metà settembre.

A renderlo pubblico, ma soltanto con l'avviso affisso sui nuovi parchimetri è stata la Publiparking srl, novità catturata da Andrea Salome, altro cittadino virtuoso termolese, che l'ha postata sul gruppo cult di Facebook locale "Afdm" .

«Dall'oggi al domani e senza che nessuno abbia dato alcun tipo di informazione ai cittadini termolesi ci ritroviamo con il periodo della sosta estiva a pagamento prolungato di un mese, dal primo giugno al 30 settembre e non dal 15 giugno al 15 settembre. Inoltre l'orario è stato prolungato dalle 22 alle 24».

I correttivi sono stati apportati con una delibera di giunta approvata tre giorni fa, crediamo nella seduta del 28 maggio, non ancora reperibile sul sito istituzionale dell'ente.