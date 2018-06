Stop ai cantieri edili tra la ferrovia e il mare dal 14 luglio

TERMOLI. Come ogni stagione estiva, il Comune di Termoli prevede una sospensione dell’attività di cantiere e dell’edilizia in generale nelle zone più interessate alla stagione turistica.

Stavolta la linea rossa scatta il 14 luglio e durerà fino al 2 settembre.

Un provvedimento motivato così dall’amministrazione Sbrocca:

«Considerati l'incedere della stagione estiva con il conseguente movimento turistico che si manifesta nel Borgo antico, lungo i litorali e nel centro urbano, in virtù del complesso di attività turistico-ricettive, attività economiche e pubblici esercizi che caratterizzano la dimensione turistica di Termoli;

i cantieri edili attualmente aperti per l'esecuzione di interventi edilizi nelle aree in precedenza indicate, più sensibili ai disagi arrecati dai lavori in corso; l'esigenza di liberare strade e piazze da materiale di cantiere, per eliminare disagi ai cittadini, ai turisti ed alle attività economiche connesse alla fruizione turistica del territorio e per consentire lo svolgimento delle manifestazioni di varia natura che animano la vita della città;

Si ordina la sospensione di tutti i lavori edili e lo sgombero dei materiali insistenti sulle aree di circolazione pedonale e veicolare, nel periodo intercorrente tra sabato 14 luglio 2018 e domenica 2 settembre 2018, in tutto il territorio del Comune di Termoli compreso tra la ferrovia e il mare.

Si fa riserva di adottare ulteriori provvedimenti per le impalcature o altre occupazioni di suolo pubblico connesso a lavori che risultassero di particolare ingombro o pregiudizio per il decoro urbano e del contesto ambientale.

Chi non ottempera rischia una multa da 25 a 500 euro.