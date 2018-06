Costituita la prima rete d’imprese turistiche molisane

TERMOLI. ll fattore umano attrae i turisti più di monumenti e paesaggi.

Il 33% dei turisti ormai chiede di essere protagonisti, non spettatore.

C’è una nuova frontiera del turismo dove la parola «esperienza» sta rivoluzionando l’idea di viaggio. Un modello che ha fatto nascere startup in tutto il mondo, Italia inclusa, creando una nuova fetta di mercato con l’approccio «esperienziale».

Vivere un luogo con un residente trasforma il viaggio in un’esperienza fatta di incontri e conoscenze altrimenti lontane dai circuiti del turismo, e apre nuovi scenari nel travel business: più dei monumenti e dei paesaggi ad attrarre i viaggiatori che «hanno già visto tutto» adesso è lo Human Heritage, il patrimonio fatto di persone con le loro usanze e abitudini, quelle che possono aprire una porta «culturale» lontano dagli itinerari più frequentati e far scoprire un angolo di un centro storico o di un laboratorio artigianale al turista più curioso degli altri.

«La richiesta oggi è quella di non essere più semplici spettatori, ma partecipi di un mondo», spiega il professore Andrea Rurale, docente di Marketing allo Sda Bocconi ed esperto di Marketing esperienziale.

Il Molise, con le sue caratteristiche, i borghi, i castelli, la natura, l’enogastronomia e le produzioni artigiane, e soprattutto l’autenticità, può rispondere appieno a tali richieste candidandosi a divenire una eccellente destinazione per il turismo esperienziale internazionale.

Con tali obiettivi è stato stipulato nei giorni scorsi il primo Contratto di Rete per l’Internazionalizzazione delle Imprese Turistiche molisane denominato R.I.T.I. a cui partecipano cinque strutture ricettive particolari e di pregio della regione:

-Albergo Diffuso Residenza Sveva di Termoli, www.residenzasveva.com

-Albergo Diffuso Piana dei Mulini di Colle d’Anchise, www.lapianadeimulini.it

-Domus Hotel di Bagnoli del Trigno, www.domushotelbagnoli.it

-Albergo Diffuso Borgo Tufi di Castel del Giudice, www.borgotufi.it

-Villaggio Rurale Le Sette Querce di Sesto Campano, www.villaggiorurale.com

L’Obiettivo di R.I.T.I. è quello di promuovere le strutture aderenti ed il Molise sui mercati internazionali per incrementare i flussi turistici incoming.

Nel programma di sviluppo è prevista, a tal proposito:

-L’organizzazione di un Concorso a Premi per definire il Logo e l’Immagine coordinata della Rete;

-l’organizzazione di pacchetti turistici esperienziali, spaziando, per esempio, dall’enogastronomia alle scuole di cucina, dall’artigianalità all’ambiente, dai castelli ai borghi, dall’archeologia al turismo outdoor, etc. etc.;

-l’organizzazione di educational riservati a T.O., operatori, giornalisti e blogger provenienti da paesi d’interesse tipo Usa, Canada, Cina, Urss, Nord Europa etc. etc.

-la partecipazione a Fiere di settore internazionali

-il coinvolgimento di tutti gli attori locali, le associazioni e gli operatori che già agiscono nel settore, gli enti.

Le strutture nel loro insieme offrono una disponibilità di più di duecento posti letto diffusi in tutta la regione, ristorazione eccellente, servizi di qualità e soprattutto un forte radicamento nel territorio. E a tale proposito intendono coinvolgere al più presto gli attori locali, le associazioni e gli enti per creare in Molise un nuovo modello di consumo turistico unendo il concetto di esperienza di un territorio a quello di autenticità, per rispondere ad una richiesta internazionale di alto profilo che supera per raffinatezza ed “evoluzione” lo stesso concetto di turismo di lusso nella sua accezione classica.

“Siamo convinti che le sinergie e la collaborazione siano la giusta strategia per far fare un ulteriore salto di qualità alle nostre strutture – ha affermato Fabrizio Vincitorio, Titolare di Residenza Sveva di Termoli e Presidente di R.I.T.I. – Riteniamo che la costituzione di questa rete d’imprese turistiche, che, tra l’altro, terremo sempre aperta all’adesione di altre strutture ricettive molisane, sia la dimostrazione che la nostra regione può diventare una destinazione eccellente per un flusso turistico il cui filo conduttore è viaggiare per essere protagonisti di azioni concrete (dal cucinare cibi tipici alla partecipazione a un lavoro artigianale) sperimentando itinerari non convenzionali.”