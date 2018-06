Fca, «Con la Panda a Pomigliano si tranquillizza anche Termoli»

TERMOLI. A bocce ferme, dopo l’Investor Day di venerdì scorso, cominciano a scoprirsi le carte sul piano industriale della Fca che potrebbero interessare se non direttamente, quanto meno come riverbero produttivo, lo stabilimento Fca di Termoli. In merito si è espresso il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano. «Nei mesi scorsi abbiamo posto con forza la necessità di destinare agli stabilimenti italiani nuovi modelli per cogliere l'obiettivo della piena occupazione, ora ci sono stati comunicati undici modelli destinati all'Europa e molto probabilmente nove destinati in Italia che consentiranno di dare continuità al rafforzamento produttivo e occupazionale di Fca. Gli undici nuovi modelli sono: quattro Alfa Romeo, tre Maserati, due Jeep e due 500. Se la nuova 500 elettrica e la 500 giardiniera è molto probabile prendano la destinazione per la Polonia, il resto sarebbe tutto destinato all’Italia. Mentre per i nuovi modelli Maserati (quattro) e Alfa Romeo (tre) è sicura la loro destinazione in Italia. Poi due Jeep, è molto probabile. Tutto questo consentirà di ottenere la piena capacità produttiva e la piena occupazione anche di quei siti che oggi hanno una situazione di utilizzo degli ammortizzatori sociali come Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Melfi e Modena. Nello specifico emerge che a Pomigliano la produzione della Panda, continuerà ad essere prodotta per tutta la durata del piano nello stabilimento campano e si desume che sicuramente uno dei nuovi piccoli Suv, a marchio Jeep o Alfa (o forse entrambi), sarà destinato allo stabilimento di Pomigliano.

La costruzione dei due nuovi Suv di segmento D e E rispettivamente con marchio Maserati e Alfa Romeo troveranno sicuramente la loro naturale allocazione nei due stabilimenti di Mirafiori e di Cassino. La seconda vettura Jeep di segmento B e Compass ridisegnato, è molto probabile invece la sua destinazione nello stabilimento di Melfi, non appena verrà adeguata la linea dove è a fine produzione la Fiat Punto dove oggi sono impegnati circa 1.000 lavoratori. A far sparire ogni preoccupazione sulle produzioni a fine regime dello stabilimento di Modena ci penseranno la destinazione alcune delle super car le Maserati Alfieri o le nuove super sportive Alfa Romeo 8C e GTV. I nuovi modelli consentono di ottenere la piena occupazione ora è importante comprendere nei prossimi giorni la tempistica di attuazione del piano industriale. In particolare per quei stabilimenti che hanno una durata limitata nell'uso degli ammortizzatori sociali come Pomigliano d'Arco e Mirafiori.

Il piano poi prevede il rinnovamento dei modelli Alfa Romeo, Maserati e Jeep e 500x attualmente in produzione nelle fabbriche italiane. Molto importante nel piano gli investimenti sulle motorizzazioni elettriche e sulla guida autonoma. Questo consentirà di offrire per tutti i modelli una motorizzazione elettrica e o ibrida e la possibilità di aumentare la capacità di vendita dei modelli prodotti.

Questo consentirà di dare sviluppo anche agli stabilimenti Magneti Marelli nel nostro Paese. La decisione di terminare la produzione dei motori diesel per le autovetture entro il 31 dicembre 2021, determinata dalle limitazioni sul diesel decise nei vari paesi. Questo determina una preoccupazione in particolare per Io stabilimento di Pratola Serra. Sarà indispensabile operare per realizzare una riconversione per mettere in sicurezza l'occupazione dello stabilimento di Avellino». Per sintetizzare al meglio, la sopravvivenza di Pomigliano con la Panda è un certificato di garanzia anche per Termoli.