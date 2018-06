In Molise il 73% dei giovani non lavora da 12 mesi

CAMPOBASSO. Secondo Eurostat la Penisola sarebbe intersecata da una sorta di “fascia dell'aglio” che delimiterebbe la disoccupazione. Naturalmente quest’ultima si trova ad essere molto più alta nel Meridione dove – manco a farlo apposta - in cucina viene utilizzato molto ‘allium sativum’. Logicamente si tratta solo di un termine di paragone; ma, in questo caso, la “schefa” (diremmo in dialetto) viene riferito ad un fenomeno economicamente molto grave dal momento che, contro una disoccupazione del 6,40% in Lombardia e nelle altre regioni del Nord, si registra un 21,50% in Calabria e Sicilia. Se poi si vanno a vedere i dati sul reddito ‘pro capite’, si vede che nelle aree del Sud i soldi disponibili sono circa la metà di quelli del Nord. Bastano questi pochi dati (ma se ne potrebbero citare altri) per sostenere che siamo in presenza di due mondi diversi. In pratica, dall'Emilia in su, possiamo già essere parificati alla Germania.

A livello europeo, lo scorso anno il tasso medio di disoccupazione si è attestato sul 7,6%. La situazione peggiore si è verificata in Grecia e Spagna che, con le loro regioni, occupano le prime 10 posizioni con valori di disoccupazione alti. Il record negativo spetta alla Macedonia dell’Ovest dove il 29,1% dei residenti è senza lavoro, subito seguita da Melilla (enclave spagnola in territorio marocchino) dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 27,6%. Il titolo di regione italiana peggiore se lo combattono il Molise e la Calabria. In quest’ultima si è toccato il 21,6%, aliquota quasi doppia rispetto all’11,2% registrato dall’Istat a livello nazionale. Da notare che anche ampie fette dei territori francese e finlandese hanno fatto segnare tassi superiori alla media europea. Delle 10 regioni con la maggiore percentuale di disoccupati di lungo corso, 9 si trovano in Grecia. Poi c’è il Molise, dove il 72,8% di chi non ha un lavoro naviga in questa situazione da almeno 12 mesi. Da notare, poi, che esiste una correlazione tra la percentuale di disoccupazione di lungo termine ed il tasso generale; ed i dati non fanno che confermare come non vi sia occupazione laddove sia più alto il numero dei disoccupati di lungo corso. In parole povere, dove c’è poco ‘job’ è più facile che ci voglia tempo per trovarne uno nuovo dopo averlo perso.



Per sintetizzare questo fenomeno, denominato ‘Fascia dell’aglio’, viene utilizzato un termine anglofono (‘Garlic belt’). Nel Meridione d’Italia siamo certamente nel non-sviluppo, lontani dagli ‘standard’ europei. Viste le profonde differenze, probabilmente essere errato volere amministrare nello stesso modo, con le stesse regole e le stesse leggi, i due mondi appena delineato. Ma dice questo non chi intenda riproporre il progetto di secessione del Nord, bensì chi vorrebbe offrire al Sud una più ampia autonomia legislativa ed amministrativa per permettergli di cercare, da solo, la strada verso la crescita. E così viene posto in discussione uno schema che - da decenni – mostra di dare scarsi frutti. Si è calcolato che dei 2.300 miliardi di debito pubblico, almeno 1.000 siano andati dalle Alpi al Lilibeo. Con il modestissimo risultato che il reddito delle regioni del Sud è rimasto la metà e la disoccupazione è il triplo rispetto al Settentrione.

Dunque è evidente che questo schema non ha funzionato ed una strada nuova potrebbe essere quella di lasciare le aree sotto Roma più libere di fare e di disfare (con meno obblighi e meno vincoli), fatte salve alcune scelte inderogabili. Ma tutto questo dev’essere accompagnato da precisi limiti sul trasferimento di risorse e con un piano che regoli la decrescita progressiva. Nella sostanza più libertà e meno soldi, anno dopo anno. Oggi come oggi il malfunzionamento viene portato a simbolo di quello che non va in nazioni del Sud Europa come l'Italia dove abbondano inefficienze e le ‘startup’ devono lottare per emergere, oltre che con le consuete difficoltà del mercato anche contro un ecosistema che non le sostiene.

Claudio de Luca