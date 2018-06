SAN SALVO. Si è tenuto questa mattina l’incontro tra l’attivo unitario di Cgil, Uil e Cisl con i lavoratori della Pilkington, alla Porta della Terra di San Salvo, per esporre quanto é scaturito dall'incontro di ieri, con il presidente Pilkington Graziano Marcovecchio, Roberto Minenna responsabile del personale dell’azienda ed i sindacati, sul piano industriale che l'azienda intende intraprendere nel futuro.

L’azienda ha messo sul piatto 30 milioni di investimenti in un piano quinquennale, che prevede un laboratorio europeo per la ricerca che affiancherà quello esistente, la produzione di vetri idrofobici, vetri ultra sottili, la produzione di vetri per auto elettriche che proiettano le immagini sui parabrezza, oltre alla produzione dei vetri laterali accoppiati che partirà a breve, con un periodo di formazione di personale locale in Polonia. Questo é quanto ha illustrato in apertura d’assemblea da Emilio Di Cola della Cgil.

La prospettiva di un licenziamento dei 120 lavoratori in esubero potrebbe essere quindi tramontata. Lolli assessore regionale alle attività produttive, durante l'incontro con le istituzioni del 21 maggio scorso, promise un prolungamento della Cassa integrazione se ci fossero stati effettivi investimenti da parte dell'azienda sul sito di Piana Sant'Angelo, investimenti che l’azienda ha dimostrato di voler compiere.

Ora tocca alla politica, ribadiscono i sindacati, per far sì che alcuni lavoratori possano essere accompagnati al pensionamento e salvare i posti di lavoro a giovani e padri di famiglia.