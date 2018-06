TERMOLI. Sono state in più di 80 persone, di diverse età, provenienti da Termoli e dal resto del Molise, ma anche dalla Puglia e addirittura dalla Germania, a partire per il primo viaggio dello Zenit, la nave veloce della GS Travel, compagnia della Guidotti Ships srl di Termoli.

La nave è salpata giovedì 31 maggio alle ore 9:30 dal Porto di Termoli e ha raggiunto il Porto di Ploce nel primo pomeriggio. Ad accogliere la rappresentanza del belpaese c’era una delegazione formata dal Sindaco di Ploce, alcuni rappresentanti del consiglio comunale, Ente Nazionale Croato del Turismo, l’agenzia partner concessionaria dei servizi del porto Plocesailing e un gruppo folkloristico in costume tradizionale croato. Il comandante Cristiano Listorto dello Zenit per ringraziare dell'accoglienza ricevuta ha omaggiato il sindaco di Ploce con il crest della Guidotti Ships che simboleggia la rosa dei venti. Ai turisti è stato offerti dolci tipici e allietati con musiche e canti del posto.

Tra i passeggeri, molti erano diretti a Medjugorje, veterani e non dei pellegrinaggi, altri invece alla scoperta della Croazia, destinazione Ploce, Makarska e Gradac.

C’è stato chi ha viaggiato con pacchetti promossi da agenzie turistiche, come il gruppo organizzato da Acapulco Viaggi e Vacanze di Termoli, chi ha provveduto a tutto da sé dopo anni di esperienza nei pellegrinaggi a Medjugorje, ma anche persone singole o coppie che hanno preferito la forma del turismo fai da te .

Alta la soddisfazione di tutti, come si evince dai questionari di soddisfazione cliente compilati a bordo dai passeggeri. I questionari erano stati realizzati dagli studenti dell’Università degli Studi del Molise e si sono rivelati uno strumento davvero utile.

Oltre ai pareri di altro gradimento espressi tramite il test realizzato dall’ Unimol, numerosi sono sati anche i commenti personali che i passeggeri hanno rivolto all’equipaggio e al personale dell’azienda durante il tragitto.

“Sono anni che andiamo in pellegrinaggio a Medjugorje e non abbiamo mai effettuato un viaggio così bello, intimo, comodo, senza mischiarci con le grandi folle e il caos di quando ci si imbarca sulle grandi navi”, hanno dichiarato alcune passeggere in viaggio per il Santuario dell’Apparizione.

Soddisfatti anche i clienti diretti in destinazioni diverse per via della posizione strategica di Ploce dalla quale è possibile raggiungere Gradac in soli 10 minuti, Makarska in un’oretta, ma anche Spalato e Dubrovnik . Ottimi i collegamenti e bellissime le escursioni per queste ultime località.

Tra i luoghi più amati, c’è Trogir, vicina a Spalato, di cui si dice sia la città gotico- romana meglio conservata dell'Europa Centrale, sulla lista del patrimonio mondiale dell'Unesco e ricca di cose da fare e da vedere.

La soddisfazione c’è stata anche riguardo ai costi per pernottamento, spostamenti e attrazioni come da chi, ad esempio, ha fatto un’escursione in giornata sulle favolose isole di Hvar e Brac con pranzo incluso al solo prezzo di 35 euro a persona.

La pulizia e il rispetto dei luoghi così come le buone condizioni delle strade delle località visitate “migliori del Molise” sono tra gli altri aspetti notati e messi in evidenza dai turisti.

Chi non si è voluto spostare molto ha raggiunto Gradac, a soli 10 minuti da Ploce, godendo di una vacanza di totale relax.

Tutti hanno fatto i complimenti all’equipaggio che è riuscita a coccolare il cliente anche nel momento in cui c’è stata un po’ di mare mosso.

Ora, fino al 9 luglio, si parte sempre il giovedì per far poi ritorno il lunedì a Termoli; dal 14 Luglio lo Zenit si sposterà a Civitanova Marche per la tratta Marche- Isole Croate.