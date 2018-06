Cinque turni di sciopero da 8 ore alla Fca contro i licenziamenti di Pomigliano

TERMOLI. La Corte di Cassazione conferma i licenziamenti di alcuni operai del sito produttivo di Pomigliano d’Arco e da Termoli gli aderenti al Sindacato operai autorganizzati fanno sentire la loro voce.

«Nel pomeriggio del 6 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha deciso di confermare come prima volta il licenziamento ai danni dei compagni operai della Fca di Pomigliano, sindacalisti autorganizzati nel Si Cobas, Mimmo, Antonio, Marco, Roberto, Massimo.

Esprimiamo la massima solidarietà politica, umana e sindacale a loro e a tutti quelli che combattono una vita per I diritti e una dignità sociale. Insieme ad alcuni di loro proprio da noi abbiamo dato vita agli operai autorganizzati del gruppo Fca indipendentemente dalla tessera sindacale, appunto per l'unità di azione dei lavoratori. Rinnoviamo pur nelle nostre indipendenze sindacali il filo conduttore di un grande progetto dalla base preparandoci per una grande assemblea nazionale. A loro va il nostro abbraccio, pertanto il 9 giugno dichiariamo sciopero di 8 ore su tutti i turni di lavoro allo stabilimento Fca di Termoli, a cui aderisce lo stesso anche la FLM Uniti Cub di Termoli, confermando lo stesso sul sabato notte e domenica pomeriggio del 10 giugno».