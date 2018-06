Nuova segnaletica tra via Molise e via Mascilongo, cambiano alcune «precedenze»

TERMOLI. Giorni fa abbiamo dato notizia della decisione di mettere mano alla viabilità tra via Molise, via Mascilongo e viale d'Italia, provvedimento che rimaneva sospeso fino all'apposizione della segnaletica.

Gli addetti stanno lavorando stamani per cambiare la segnaletica verticale, che renderà così efficace ed esecutiva l'ordinanza emessa dl dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove.

La modifica sostanziale della viabilità nella zona prossima all'ex caserma dei Carabinieri e alla Madonna delle Grazie. Per chi proviene da via Martiri della Resistenza, infatti, addio alla svolta a sinistra in via Molise e ci sarà anche l'inversione del senso unico in via Mascilongo tra via Molise e viale d'Italia.



L'atto ordina l’inversione del senso unico di marcia in via Mascilongo, nel tratto compreso tra via Molise e viale d’Italia; il divieto di svolta a sinistra in via Molise, per i veicoli provenienti da via Martiri della Resistenza e diretti in via Mascilongo.

Non solo, con una integrazione successiva, lo stesso dirigente che aveva disposto la riorganizzazione della circolazione stradale in corrispondenza dell’area compresa tra via Mascilongo, via Molise e viale d’Italia, ritenuto necessario prevedere ai fini della corretta applicazione dell’ordinanza suddetta, l’apposizione nell’incrocio tra via Mascilongo e viale d’Italia, dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da via Molise alle altre manovre consentite nell’intersezione, ha ordinato l’apposizione nell’incrocio tra via Mascilongo e viale d’Italia per i veicoli provenienti da via Molise, l’obbligo di dare la precedenza alle altre manovre consentite nell’intersezione.