E' definitivo: la Crea lascerà il 30 giugno la gestione della rete idrica

TERMOLI. Stavolta è definitivo, la Crea gestioni srl (gruppo Acea) dopo almeno 25 anni (prima sotto le insegne della Sigesa) lascerà il servizio idrico integrato il prossimo 30 giugno.

Con un’apposita determina, il Comune di Termoli ha preso atto della volontà della società di chiudere ogni rapporto in loco, al termine dell’ultimo periodo di proroga e contestualmente, seguendo una prassi determinata, ha avviato un contatto per affidare almeno nei primi sei mesi, dal primo luglio al 31 dicembre, la gestione di acquedotto, fogne e depurazione, alla compagine di Foggia Florio Group srl, che già ha in carico la gestione del nuovo depuratore al Sinarca.

Ecco il testo del provvedimento:

«si prende atto della volontà di Crea Gestioni S.r.l. (nota prot.187 del 29/05/2018) di uscita dalla gestione del servizio idrico integrato dal 01/07/2018 in relazione alla scadenza della proroga disposta dall’amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n.346 del 30 dicembre 2017, confermata dal Tar Molise con sentenza n.179/2018 sul ricorso promosso da Crea;

altresì, degli step progressivi in uscita indicati da Crea con la stessa nota prot. 187 del 29/05/2018, che dovranno però, necessariamente correlarsi alle incombenze da espletare per il sub-ingresso del nuovo operatore e che dovranno formare oggetto di puntuali verbalizzazioni in contraddittorio.

Si invita Crea gestioni a nominare per l’espletamento dei previsti adempimenti il proprio referente con poteri di rappresentanza decisionale in loco.

Si avvia, contestualmente, l’intesa negoziale con il legale rappresentante della società Florio Group Srl di Foggia, consegnataria dell’impianto Sinarca e affidataria dei servizi per il suo avvio ed esercizio provvisorio, perché possano realizzarsi le condizioni giuridiche ed economiche per il subentro operativo a Crea nella gestione in concessione dell’intero servizio idrico integrato della città di Termoli, dalla data del verbale di consegna e per la durata massima di sei mesi».