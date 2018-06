Case in cooperativa e piani di edilizia popolare, proroga per l'acquisto del suolo

TERMOLI. Ci sarà tempo fino alla fine del 2018 per acquistare il terreno delle case cooperative costruite coi Peep.

Acquistare una casa di proprietà è sempre stato un sogno. A Termoli, tra gli anni settanta e ottanta è stato un fiorire dell’edilizia, che ha infoderato nuovi quartieri.

Tra questi, diversi sono stati gli insediamenti realizzati coi piani di edilizia economica e popolare, le cosiddette cooperative, dove il Comune metteva il suolo e i privati si consorziavano per realizzare l’intervento.

Decenni dopo, quando magari le esigenze sono mutate, c’è chi ha scelto di mettere in vendita il proprio appartamento, ma è incespicato nella impossibilità a farlo, poiché c’era un diritto di superficie, ma non la proprietà del suolo.

Per uscire dall’inghippo, il Consiglio Comunale con atto n. 22 del 20 marzo 2012 ha demandato alla Giunta Comunale l’adozione degli atti consequenziali per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep, compresa la facoltà di consentire la rateizzazione del corrispettivo dovuto in seguito alle richieste da parte dei proprietari degli alloggi Peep.

Con lo stesso atto è stato confermato il corrispettivo per la trasformazione già deliberato per gli anni 2010-2013 in € 15,13 al metro cubo edificabile.

L’ultima proroga era stata estesa al 31 dicembre 2017, ma tutt’oggi continuano a pervenire domande per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi situati nei piani di zona destinati all’edilizia economica e popolare e che molte di queste richiedono la rateizzazione; una considerazione che nasce dal permanere di una congiuntura economica che impone una riflessione sul pagamento degli interessi e/o delle spese a vario titolo.

Per questo, l’amministrazione Sbrocca considera opportuno prorogare al 31/12/2018 la rateizzazione dell’importo calcolato per la trasformazione, dando in tal modo la possibilità di soddisfare le richieste dei cittadini e garantendo altresì un maggior gettito di entrate.