L'associazione Capi & Quadri della Fca condivide «sposa» il piano industriale di Marchionne

TERMOLI. Nella sventagliata di interventi successivi all’Investor day, mancava la chiosa dell’associazione Capi & Quadri della Fca. «Balocco è stato un luogo dal significato simbolico, dove negli anni Sessanta l'Alfa Romeo ha costruito la pista di collaudo, e dove sono stati testati di recente i due modelli - Giulia e Stelvio - che hanno rilanciato il brand del Biscione – afferma la segreteria nazionale sul piano divulgato da Sergio Marchionne - sul versante finanziario, con l’azzeramento del debito previsto per fine giugno, saranno nove i miliardi di dollari che il gruppo investirà sull’auto elettrica, quarantacinque miliardi il totale dell’investimento nel piano quinquennale.

Dal 2020 Alfa Romeo e Maserati saranno i primi brand in seno al Gruppo Fca a dotarsi di guida autonoma. Toccherà ai due marchi premium adottare per primi i sistemi di assistenza alla guida di Livello 3, ovvero quella tecnologia che permette di guidare senza usare mani, piedi e sguardo, affidandosi all'intelligenza della vettura per le operazioni di sterzata, accelerazione/decelerazione, frenata e cambio corsia. I primi modelli che ne saranno dotati, saranno disponibili nel biennio 2020-2021.

Il passaggio al Livello 4, ovvero alla guida completamente automatizzata, avverrà tra il 2023 ed il 2025. All'inizio si potrà sfruttare il sistema solo in aree già mappate, mentre dopo il 2025 potrebbe finalmente realizzarsi il passaggio ai sistemi “driverless” di Livello 5, quelli basati su sensori e cpu in grado di interpretare l'ambiente circostante e portare i passeggeri a destinazione senza che vi sia intervento umano.

Su questo fronte, Fca può contare su Google, con cui attraverso Waymo sta sviluppando questa tecnologia, ma anche su un partner forte come Bmw. Un team di ingegneri Fca è infatti impegnato insieme ai colleghi della Casa bavarese in sperimentazioni sul Livello 3 che sono condotte presso il Campus Bmw nei dintorni di Monaco, ma l'accordo di cooperazione comprende anche la condivisione dei necessari investimenti.

Nel frattempo, si stima una produzione di 62mila veicoli senza pilota per il consorzio Waymo tra Fca e Google.

Come AQCF-R, a nostro avviso, le prospettive che emergono dal piano industriale presentato ieri, per un rafforzamento e una crescita globale del Gruppo Fca, sono sicuramente positive; si attendono a breve notizie sulla data di avvio e sulla localizzazione degli investimenti per i nuovi modelli in Italia, necessari a una progressiva saturazione della capacità produttiva dei plant italiani e al conseguente ritorno della piena occupazione.