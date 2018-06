SOA: «Parteciperemo compatti all'assemblea nazionale a Pomigliano D'Arco»

TERMOLI. Gli Operai Autorganizzati di Termoli aderenti al SOA parteciperanno all'assemblea nazionale degli operai Fiat fca del 23 Giugno a Pomigliano D'Arco .

«In questa fase è importante riaffermare il volere di continuare sulla strada dei diritti della solidarietà e dell'unione dei lavoratori indipendentemente dalla tessera sindacale ma con coscienza verso la costruzione di un reale movimento che indirizzi anche gli altri sindacati al volere della base



Alla FCA di Pomigliano parte l'ennesimo piano di ristrutturazione e l'azienda chiede la cassa integrazione per tutti i 4600 dipendenti.

In concomitanza viene pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione che conferma il licenziamento di cinque operai di Pomigliano: Mimmo Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano, Roberto Fabbricatore.

Il messaggio è chiaro ed è rivolto a tutti gli operai: chi si ribella ai piani aziendali è fuori. Tutto quello che ostacola gli "affari" dei padroni deve essere rimosso».

Nella crisi le classi possidenti per salvare i loro privilegi stanno massacrando noi. Ritmi di lavoro impossibili, salari sempre più bassi, zero diritti, licenziamenti.

Per tenerci sotto, utilizzano tutto quello che possono: organizzazioni sindacali che invece di rappresentare noi sono apertamente filo aziendali, il ricatto dei licenziamenti, la divisione tra chi lavora a salario pieno e chi è i cassa integrazione, tra chi ha una tessera sindacale e chi un'altra. Divisi non facciamo paura, uniti siamo una forza tremenda.

Abbiamo due possibilità come operai: andare sempre di più in rovina o organizzarci e reagire». Sabato 23 giugno cominciamo a discutere su cosa fare per difenderci».

Assemblea Nazionale Operaia: sabato 23 giugno a Pomigliano, ore 10 Sala Consigliare.

Partecipano operai di diversi stabilimenti e indipendentemente dall'appartenenza sindacale.

I 5 operai licenziati FCA di Pomigliano invitano tutti alla massima partecipazione.





Operai Autorganizzati FCA