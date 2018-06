In attesa del nuovo "Porto", sogni ed errori del bacino più importante del Molise

TERMOLI. Anche stavolta lungaggini alla Regione Molise sull'iter di approvazione del nuovo piano regolatore portuale di Termoli: dopo questo ennesimo rinvio, ci siamo fatti un giro per il bacino portuale e abbiamo incontrato alcuni operatori tra cui un "vecchio" ed esperto lupo di mare che, pensate, nel lontano 1983, 35 anni fa, presentò un progetto per rendere il porto di Termoli più funzionale e per risolvere in qualche modo anche il problema, non certo secondario, dell'insabbiamento all'entrata.

Il vecchio lupo di mare in questione è Giuseppe Marinucci, il quale dall'alto della sua esperienza ci ha detto: "Il porto di Termoli è stato costruito male fin dalla sua progettazione, ma del resto come tutti i porti dell'Adriatico, sono soggetti ad insabbiamento: se guardate i moli, non solo quelli di Termoli, ma di tutti i porti adriatici, sono posizionati male, a Campomarino, a Vasto e via via per l'Adriatico. Come dicevano i vecchi pescatori, quando la rete non pesca, bisogna mettere i piombi sopra e i sugheri sotto e così sarebbe il caso di fare al porto di Termoli.

E’ inutile fare aggiustamenti: il porto andrebbe rifatto completamente ma con cognizioni diverse. Non serve nemmeno più smantellarlo in toto perché ormai è tutto insabbiato e a questo punto continuassero a riempirlo e a farci dei piazzali. Io nel 1983, aiutato da un geometra, ho disegnato una bozza di come andava fatto il porto, ma nessuno mi ha dato ascolto quando sarebbe bastato solo unire esperienza e istruzione.

Però in una delle ultime riunioni tecniche in Capitaneria, mi è stato riferito che sulla faccenda dell'avvio ai lavori del dragaggio del porto per il 5% è stato studiato un po' della mia teoria di quel progetto che avevo presentato. Per gioco, tempo fa, misi su Facebook una foto del porto che potrebbe diventare, continuando a riempirlo, un villaggio sportivo turistico, rifacendo le banchine all'esterno da permettere poi alle correnti di ripulire il tutto;

nei porti fa danno la risacca e a Termoli il porto sta fatto in modo da far rientrare la risacca e difatti “si mangia” le banchine e sotto si creano i soffioni, invece bisognerebbe lasciare libera la corrente che deve andare e pulire il tutto. Io ho scritto e spedito il progetto ad una trentina di enti rimettendoci anche dei soldi, ma nessuno mi ha dato retta."

Non vorremmo che alla fine questa idea di avere un porto funzionale, creata e disegnata da Giuseppe Marinucci, come succede spesso, venga attuata postuma perché da quanto ci ha raccontato Peppino, ci pare che sia concreto come piano e chissà, se si fosse presa in considerazione prima, magari avremmo risparmiato tempo e denaro.