Strade provinciali, in dirittura d’arrivo il trasferimento all’Anas

CAMPOBASSO. Dalla Regione Molise «Una buona notizia per le infrastrutture viarie del nostro territorio. Mi riferisco ai 465 chilometri di strade di pertinenza delle Amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia che stanno per essere trasferiti all’Anas. Si è infatti in attesa che Anas e Enti interessati si attivino per la redazione dei verbali di consegna necessari al completamento dell’iter procedurale.

Una soluzione da noi auspicata, che va a compensare la situazione di criticità riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dovuta alla mancanza di risorse economiche nelle casse delle Amministrazioni provinciali.

Una risposta, sia pure parziale, ai tanti cittadini molisani, soprattutto a quelli delle aree interne, costretti a fare i conti quotidianamente con buche, avvallamenti e dissesti nella percorrenza di molti tratti viari.

Certo, c’è ancora molto da fare e il nostro impegno, come abbiamo più volte ribadito, va in direzione di una riqualificazione dell’intera rete viaria primaria e secondaria del territorio».

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, con riferimento al Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) del 20 febbraio 2018 sulla revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale.