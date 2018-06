Zona economica speciale, perché nessuno (o quasi) ne parla più?

LARINO. Per lo sviluppo del territorio, è necessario affrontare il problema della Zona economica speciale. Altrove le Regioni hanno avviato le procedure attuative; qui siamo ancora ai ‘preliminari’. Di recente il Presidente Toma ha incontrato il Ministro Lezzi, ma di Zes non si è parlato mentre è fondamentale accelerare gli eventi. Com’è noto il Governo ha individuato in 8 Regioni (tra cui il Molise) queste aree. Secondo le indicazioni del Decreto-Sud, la “20.a” è stata aggiunta – all’ultimo momento - all’Abruzzo.

Per la nascita e per lo sviluppo di questi territori il succitato provvedimento ha previsto uno stanziamento di circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020. Ma quanti lettori hanno avuto contezza dell’importanza di essere inseriti nel novero degli eletti? Sicuramente in pochi, grazie al silenzio degli amministratori regionali ed alla scarsa lungimiranza dei vari (scollegati) gestori comunali. La Giunta Notarangelo non ha scritto una riga sull’argomento. Eppure i benefici sarebbero di gran peso. Tutte le imprese che investissero in queste aree si vedrebbero riconoscere fortissimi crediti d’imposta ad una sola condizione: quella di rimanere operative in Molise almeno per un settennio. Naturale che, da una tale presenza, che è di sicura valenza economica, si gioverebbero le popolazioni locali. Le «Zone economiche speciali» rappresentano una evoluzione di quelle franche, concentrate in ambito doganale, ed hanno l’obiettivo di attrarre investitori.

La loro definizione è stata oggetto di una lunga trattativa con la Ue per la valutazione dei criteri e dei benefici atti a creare un contesto più favorevole agli investimenti. Il curioso è che di questa iniziativa si conoscono i contorni dallo scorso ottobre, ma – chissà perché – tutto viene tenuto riservato ad onta degli importanti benefici fiscali che comporterebbero e delle semplificazioni amministrative che ne deriverebbero, buoni a consentire lo sviluppo di imprese insediate o di nuovo insediamento e la possibilità di attrarre persino investimenti dall’estero. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si “azzecca”. Perciò viene da pensare che ad un politico di vertice conviene nascondere sempre il sorcio in bocca, perché diventa più facile “agevolare” una comunità a detrimento di altre, seppure se fossero più predisposte da un punto di vista strutturale.



Una “Zes” deve comprendere necessariamente un’area portuale (Termoli), collegata alla rete trans-europea dei trasporti con caratteristiche stabilite da un dettagliato Regolamento comunitario. E fin qui ‘nulla quaestio’. Ma ad essa potranno venire acclusi territori non direttamente adiacenti purché ci sia un nesso economico funzionale con la zona portuale. È prevista inoltre l’applicazione, in relazione agli investimenti, di un credito d’imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro. Ebbene, immediatamente collegata al Nucleo industriale termolese, c’è l’area che ospita l’insediamento Pip di Larino, oramai nella completa disponibilità di Palazzo ducale, solennemente urbanizzato ed infrastrutturato, al presente rimasto vuoto per una serie di diatribe legali risoltesi soltanto dopo estenuanti accordi.

Questa situazione non fa che asseverare il privilegio che dovrebbe avere il centro frentano, almeno contro chi non abbia saputo apprestare – nel tempo – un’area analoga atta ad accogliere insediamenti produttivi. Eppure l’uccellino cinguetta che chissà quante altre “patrie” di assessori e di consiglieri regionali sono pronti a mettere le mani avanti per il “proprio” territorio quando nessun altra comunità può vantare una Zona Pip degna di questo nome. La riprova di ciò che si sostiene potrebbe anche essere il mancato intervento di chi, fino ad ieri, ha gestito Palazzo ducale e permette di porsi una domanda: qualcuno si è reso conto di ciò che innesterebbe una “Zes”? E, se sì, sarebbe legittimo ipotizzare un’acquiescenza nei confronti dei vertici politici superiori; o, addirittura, stigmatizzare il comportamento di un Esecutivo regionale che si tiene la “zona” nel marsupio aiutando il lettore a pensare che magari si voglia tutelare il proprio sguarnito comune, carente di ogni struttura adatta a competere?

Claudio de Luca